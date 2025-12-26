Paritarias empleadas domésticas: cuánto cobran en enero 2026

Categorías empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) dio por finalizado el esquema de bono no remunerativo que se había aplicado durante noviembre y diciembre, y confirmó que a partir de enero de 2026 ese monto pasa a integrarse plenamente al salario. De esta manera, el incremento adquiere carácter remunerativo y se refleja tanto en los pagos mensuales como en los valores por hora, según cada categoría. La decisión completa el último tramo del acuerdo paritario vigente y fija los nuevos pisos salariales para el personal de casas particulares en todo el país.

Personal doméstico: nuevos salarios desde enero de 2026

Primera categoría: supervisoras/es

Incluye a quienes coordinan y controlan las tareas realizadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Segunda categoría: personal para tareas específicas

Comprende a cocineros/as contratados de forma exclusiva y a trabajadores que realizan tareas que requieren especial idoneidad.

Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Tercera categoría: caseros

Personal que realiza tareas de cuidado general y mantenimiento de la vivienda en la que habita por razón del contrato.

Por hora: $3.494,25

Por mes: $441.806,54

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Incluye el cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Quinta categoría: personal para tareas generales

Abarca tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas.

Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Salarios de empleadas domésticas

Personal doméstico: qué adicionales corresponden

Además del salario básico, el régimen contempla dos adicionales obligatorios:

Antigüedad: se suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mínimo de la categoría.

Zona desfavorable: se aplica un recargo del 30% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones (Buenos Aires).

Con estos valores, las paritarias de empleadas domésticas cierran el esquema salarial vigente y establecen los montos que deberán abonarse desde enero de 2026 en todo el país.

Cuánto cobran las empleadas domésticas

El bono extraordinario para empleadas domésticas

El acuerdo paritario para el personal de casas particulares incluye el pago de un bono extraordinario, que se abona en noviembre y diciembre de 2025 y cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

El esquema del bono es el siguiente:

De 0 a 12 horas semanales: $6000

De 12 a 16 horas semanales: $9000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Se trata de una suma a cargo del empleador, que se paga en dos cuotas mensuales consecutivas. Según lo establecido en la normativa, “dichas sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de noviembre y diciembre de 2025, adquiriendo carácter remunerativo e incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026”.