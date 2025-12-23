Cuál es el mínimo de sueldo de empleadas domésticas en diciembre 2025: el salario que cobran

Cuánto cobra según categoría las empleadas domésticas

El personal del servicio doméstico recibe en diciembre de 2025 un nuevo aumento salarial que actualiza los valores mínimos por hora y por mes para cada categoría. A esta suba se suma, además, el bono extraordinario acordado para el sector, que será incorporado al salario básico a partir de enero de 2026.

Durante este mes rige un incremento del 1,3%, según la grilla publicada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), que detalla los montos correspondientes tanto para la modalidad con retiro como sin retiro. Los nuevos valores se aplican en todo el territorio nacional.

Los aumentos fueron oficializados por el Gobierno a través de la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que formalizó los incrementos salariales de los últimos meses del año y habilitó su aplicación inmediata.

Salarios de empleadas domésticas

El salario mínimo por hora de las empleadas domésticas en diciembre de 2025

Con la actualización vigente, los salarios básicos mínimos por hora quedaron establecidos de la siguiente manera, según la categoría y la modalidad de trabajo:

Supervisores

Con retiro: $3783,33

Sin retiro: $4143,70

Tareas específicas

Con retiro: $3581,79

Sin retiro: $3926,82

Caseros

$3383,53

Cuidado de personas

Con retiro: $3383,53

Sin retiro: $3783,33

Tareas generales

Con retiro: $3135,98

Sin retiro: $3383,53

Estos valores corresponden al mínimo oficial obligatorio que deben abonar los empleadores, sin perjuicio de que puedan pactarse remuneraciones superiores de manera individual.

El bono extraordinario para empleadas domésticas

El acuerdo paritario para el personal de casas particulares incluye el pago de un bono extraordinario, que se abona en noviembre y diciembre de 2025 y cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

El esquema del bono es el siguiente:

De 0 a 12 horas semanales: $6000

De 12 a 16 horas semanales: $9000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Se trata de una suma a cargo del empleador, que se paga en dos cuotas mensuales consecutivas. Según lo establecido en la normativa, “dichas sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de noviembre y diciembre de 2025, adquiriendo carácter remunerativo e incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026”.

Cuánto cobra de aumento las empleadas domésticas

Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA

Todos los empleadores están obligados a registrar a los trabajadores de casas particulares en ARCA, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o la modalidad de contratación.

El trámite se realiza de manera virtual y contempla los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web de ARCA con clave fiscal. En caso de no contar con ella, se debe gestionar previamente la Solicitud de Clave Fiscal. Cargar los datos del trabajador. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente la información asociada. Verificar los datos personales y completar los campos requeridos por el sistema. Ingresar el domicilio del trabajador. Si ya figura en la base de datos, se puede seleccionar; de lo contrario, debe cargarse uno nuevo. Informar las características de la relación laboral: tipo de tarea, cantidad de horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso y si el trabajo es temporal o permanente. Señalar el domicilio laboral, que puede seleccionarse de una lista o cargarse manualmente. Revisar toda la información ingresada y confirmar el trámite.

Con estos valores y el bono extraordinario vigente, las empleadas domésticas llegan a diciembre de 2025 con una actualización salarial obligatoria, que será la base para la incorporación definitiva de esos montos al salario básico a partir del próximo año.