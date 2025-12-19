Cuánto cobran los supervisores en diciembre de 2025: el salario que ganan

Empleadas domésticas: el aumento de supervisores

Los supervisores que trabajan en casas particulares reciben en diciembre una mejora en sus ingresos que surge de la aplicación del último tramo del acuerdo paritario, al que se suman un bono extraordinario y el pago de la segunda cuota del aguinaldo.

Durante el último mes del año se aplica un incremento salarial del 1,3%, que corresponde al cierre del esquema de aumentos definido para el sector. Cabe recordar que la suba total pactada fue del 2,7%, distribuida en dos etapas: un 1,4% que impactó en noviembre y el 1,3% restante que se liquida en diciembre. Estos valores fueron oficializados por el Gobierno mediante la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, lo que habilita su aplicación inmediata en todo el país.

Aumento para empleadas domésticas

Salario por hora de los supervisores en diciembre 2025

Con el aumento ya incorporado, los salarios básicos por hora para la categoría de supervisores quedan establecidos de la siguiente manera:

Supervisores con retiro: $3.783,33

Supervisores sin retiro: $4.143,70

Estos valores se aplican a quienes prestan tareas para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Salario mensual de los supervisores en diciembre 2025

Para quienes trabajan bajo un esquema mensual, es decir, 24 horas semanales o más, los montos fijados para diciembre son:

Supervisores con retiro: $471.961,09

Supervisores sin retiro: $525.711,97

Estos importes corresponden exclusivamente al salario básico, por lo que el empleador debe adicionar los conceptos obligatorios, como antigüedad, aportes jubilatorios y obra social, de acuerdo con lo establecido por la ley 26.844.

Cuánto cobra el personal doméstico

El acuerdo paritario vigente también contempla el pago de un bono extraordinario, que se abona en noviembre y diciembre de 2025. El monto varía según la cantidad de horas trabajadas por semana:

De 0 a 12 horas semanales: $6.000

De 12 a 16 horas semanales: $9.000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Se trata de una suma a cargo del empleador que, según la normativa, adquiere carácter remunerativo y se incorporará al salario básico en enero de 2026, conforme a la categoría correspondiente.

A los aumentos y al bono se suma el Sueldo Anual Complementario (SAC). La ley establece que la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 18 de diciembre, aunque existe un plazo de gracia de cuatro días hábiles, lo que extiende la fecha límite hasta el 24 de diciembre.

El aguinaldo se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre. En los casos en los que el trabajador no haya completado todo el semestre, el SAC se liquida de manera proporcional a los meses trabajados, utilizando como referencia el tiempo efectivamente prestado durante la segunda mitad del año.