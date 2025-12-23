Cuánto hay que pagar por empleadas domésticas en enero del 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre un nuevo aumento en la cuota mensual del régimen de trabajadores de casas particulares. Esto corresponde al período diciembre de 2025, el cual deberá abonarse con vencimiento en enero de 2026. La suba impactará directamente en los empleadores del sector.

La ex AFIP marcó que este aumento responde a una actualización en el costo de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Este concepto es obligatorio para todos los empleadores que tengan personal registrado, independientemente de la cantidad de horas trabajadas.

Además de la cobertura ante accidentes laborales y enfermedades profesionales, la cuota que pagan los empleadores incluye también los aportes jubilatorios y la obra social.

Esto es obligatorio para todos los empleadores de personal doméstico registrado y los montos varían según la cantidad de horas semanales trabajadas y la situación previsional del empleado.

En ese sentido, si el o la trabajadora presta servicios por menos de 16 horas semanales, el empleado tiene la posibilidad de realizar un pago voluntario que le permite acceder a los mismos beneficios que quienes cumplen una mayor carga horaria.

Las nuevas escalas salariales para las empleadas domésticas a partir de enero de 2026

Supervisora

Con retiro : $3.783,33 por hora y $471.961,09 por mes

Sin retiro: $4.143,70 por hora y $525.711,97 por mes

Personal para tareas específicas

Con retiro : $3.581,79 por hora y $438.478,51 por mes

Sin retiro: $3.926,82 por hora y $488.101,03 por mes

Caseros

Siempre sin retiro: $3.383,53 por hora y $427.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora y $427.806,54 por mes

Sin retiro: $3.783,33 por hora y $4.76.745,56 por mes

Personal para tareas generales

Con retiro : $3.135,98 por hora y $384.722,14 por mes

Sin retiro: $3.383,53 por hora y $427.806,54 por mes

Estas cifras son el piso básico del salario de las empleadas domésticas, con el 1,3% de aumento ya aplicado. En el caso de que una empleada preste servicios en más de una de estas categorías, corresponde encuadrarla en la mejor remunerada.

A la vez, a las empleadas domésticas se les paga por horas hasta 24 horas semanales, si no deben estar mensualizadas. Y todas las horas trabajadas por fuera de la jornada regular deben ser pagadas como horas extra.

Además, la CNTCP también prolongó la vigencia del bono o suma extra no remunerativa que comenzaron a cobrar el año anterior las trabajadoras. El bono no depende de la categoría, sino que es el mismo para todas ellas, y se define por la cantidad de horas regulares trabajadas por semana, de acuerdo al siguiente esquema:

De 0 a 12 hs. semanales : 6.000 pesos por mes

De 12 a 16 hs. semanales : 9.000 pesos por mes

Más de 16 hs. semanales: 14.000 pesos por mes