Hay un trámite clave para confirmar en ARCA los pedidos de Temu y permite recibirlos sin problemas.

Si sos usuario de Temu y compraste ropa, artículos de decoración u otros productos, es fundamental que conozcas el procedimiento que exige la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuando recibís un pedido en Argentina. Este trámite se aplica en particular cuando el envío se realiza a través de Correo Argentino. En ese caso, el comprador debe ingresar a la página oficial del organismo nacional y confirmar la recepción del paquete para poder continuar recibiendo nuevos envíos.

¿Cómo confirmar tu pedido en ARCA? El proceso es simple y se debe completar dentro de los 30 días corridos posteriores a la llegada del paquete. Si no se realiza esta confirmación, ARCA bloqueará la recepción de futuros pedidos hasta que se justifique la situación. Para quienes quieran seguir el estado de su compra, Temu ofrece una plataforma propia donde se puede rastrear el pedido. Además, la empresa de transporte proporciona un número de seguimiento para un control más detallado.

Es importante tener en cuenta que todos los paquetes internacionales, incluidos los de Temu, deben pasar por el proceso aduanero, lo que puede generar demoras. Muchas veces la información de seguimiento se mantiene estática durante el paso por Aduana hasta que el paquete es liberado para la entrega final. Temu también envía correos electrónicos notificando cambios en el estado del pedido, como el despacho o la disponibilidad del número de seguimiento, para mantener informado al comprador.

Respecto al plazo de entrega, Temu estima que los envíos internacionales pueden tardar entre 7 y 20 días hábiles, dependiendo del país destino y el tipo de producto. Como la mayoría de los productos provienen de China, es recomendable tener paciencia ante posibles retrasos logísticos o aduaneros. Si compraste en Temu y tu paquete llega por Correo Argentino, recordá hacer el trámite en ARCA a tiempo para evitar bloqueos y poder seguir disfrutando de tus compras sin inconvenientes.

Según la empresa que realice el envío de Temu, es importante realizar una gestión de pocos ante ARCA para recibir la compra.

Advierten los peligros para la salud que ocultan Shein y Temu

La llegada masiva de prendas económicas importadas desde China, como las que ofrecen Shein y Temu, revolucionó el mercado argentino a menos de un año de la apertura de las importaciones. Remeras, pantalones, vestidos y calzados a precios muy accesibles se convirtieron en una opción popular, pero detrás de esta tendencia se esconden riesgos que especialistas de la salud no dejan pasar por alto.

Según un informe de Greenpeace titulado “Los trapos sucios de SHEIN”, la producción masiva de estas prendas utiliza sustancias químicas que no solo dañan el medio ambiente, sino que también pueden afectar la salud de quienes las usan. La preocupación crece porque estos productos contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos y alquilfenoles, compuestos presentes en plásticos y tintes de baja calidad que podrían ser cancerígenos.