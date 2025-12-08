La plataforma de comercio electrónico Temu explicó que hay disponibles reembolsos y devoluciones en Argentina en los casos que un pedido llegue de forma incorrecta o dañado.

Temu se consolidó en 2025 como una de las plataformas de comercio electrónico más elegidas en Argentina, gracias a sus precios accesibles, envíos económicos y una amplia variedad de productos que van desde tecnología hasta artículos cotidianos. Sin embargo, como suele pasar con las compras internacionales, no siempre todo sale perfecto: los pedidos pueden llegar dañados, incompletos o simplemente no coincidir con lo que el usuario esperaba. Por eso, es fundamental conocer cómo funciona el sistema de reclamos y devoluciones para no perder dinero ni tiempo.

Para proteger a sus compradores, Temu implementó el llamado "Programa de Protección de Compras", que cubre situaciones en las que los productos no llegan, arriban en mal estado o difieren de su descripción original. Este respaldo se aplica automáticamente en todas las transacciones, siempre y cuando el reclamo se realice dentro de los plazos establecidos.

Desde la plataforma explican que, en algunos casos, es necesario devolver el artículo antes de que se apruebe el reembolso. Además, el monto que se acredita puede variar respecto al precio final pagado, ya que se consideran impuestos, costos de envío, cupones y otros descuentos aplicados.

Temu asegura que su objetivo es “garantizar una experiencia de compra segura” y para eso ofrece un proceso sencillo que se realiza directamente desde la cuenta del usuario, sin la necesidad de contactar a vendedores externos.

El paso a paso para reclamos en Temu

Cuando un pedido no cumple con lo esperado, el usuario debe ingresar a su perfil, revisar el historial de compras y seleccionar el artículo con problemas para comenzar el trámite. Luego, debe indicar cuáles productos quiere devolver y especificar el motivo, pudiendo adjuntar fotos, videos o comentarios que expliquen la situación. Después de validar los datos, se hace clic en “Siguiente”. Si Temu no requiere la devolución del producto, solo resta elegir si el reintegro será como saldo en la app o a través del método de pago original, y enviar la solicitud.

Temu se convirtió en una de las tiendas internacionales más famosas de Argentina.

En caso de que la devolución sea necesaria, el sistema presenta opciones para realizarla. El comprador selecciona el método, confirma y envía la solicitud. También debe imprimir la etiqueta de envío y pegarla en el paquete. Cabe destacar que la primera devolución por pedido es gratuita. Una vez completado el proceso, el usuario puede seguir el estado del reembolso o volver a comprar los productos desde la página de detalles del pedido.

Todo el trámite se gestiona desde la cuenta personal, facilitando la carga de pruebas y la elección del método de reintegro. Para quienes quieran conocer en detalle todas las políticas, tiempos, limitaciones y condiciones del "Programa de Protección de Compras", Temu ofrece una página oficial donde se explican todas las instancias de reembolso, devoluciones y cobertura.