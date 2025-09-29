Temu: qué medios de pago acepta la plataforma

Cuando hacés una compra en Temu desde Argentina, podés elegir entre distintos medios de pago seguros y adaptados tanto al comercio internacional como al local. Temu trabaja con proveedores de pago globales para proteger tus datos financieros, y al mismo tiempo incluye opciones que funcionan bien desde aquí.

Medios de pago disponibles en Temu

Entre las formas de pago que aceptás en la plataforma se destacan:

Tarjetas de crédito y débito : Visa, Mastercard, American Express, Discover, Cabal, Naranja X, Maestro, Diners Club y JCB.

Crédito Temu : una opción de financiación interna que permite pagar en cuotas dentro de la propia plataforma.

Billeteras digitales : Apple Pay y Google Pay.

Mercado Pago: medio de pago local muy utilizado en Argentina.

Estas opciones permiten combinar formas de pago internacionales con alternativas populares en el mercado argentino.

Consejos para pagar con seguridad en Temu

Verificá que la transacción muestre cifrado ( https ) antes de ingresar datos de tu tarjeta.

Si usás crédito Temu, revisá las tasas de interés o cargos adicionales que puedan aplicarse.

En el caso de usar Mercado Pago, puede haber restricciones de límites o validaciones adicionales.

Evitá usar redes públicas de Wi-Fi al momento de ingresar tus datos de pago.

Guardá comprobantes y capturas de pantalla del pedido completo antes de confirmar.

Temu ofrece una buena variedad de opciones de pago pensadas para simplificar tus compras desde Argentina. Con estas herramientas podés elegir la que más te convenga según tus métodos habituales y condiciones locales.