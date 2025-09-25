Cómo modificar un pedido en Temu en 3 simples pasos

En Temu, las modificaciones son posibles únicamente cuando el pedido figura “en preparación” y todavía no fue embalado para el envío. Esto permite cancelar productos, sumar nuevos artículos o ajustar la dirección de entrega, una función clave si cometiste un error o cambiaste de opinión después de comprar.

Si el pedido ya está empaquetado o despachado, lamentablemente las modificaciones no son posibles y habrá que esperar a recibir el producto para gestionar una devolución.

Los 3 pasos para modificar un pedido en Temu Argentina

Ingresá en la app o web de Temu y accedé a “Tus pedidos” desde tu perfil.

Ubicá la orden en “preparación” (antes de que figure como “empaquetado” o “enviado”).

Seleccioná la opción que corresponda : “Cancelar / Otra ayuda” para quitar productos o anular la compra. “Añadir más artículos” si querés sumar productos. Para modificar la dirección, elegí “Actualizar dirección” antes de que el pedido esté embalado.



El sistema te irá guiando paso a paso para finalizar la modificación de forma sencilla.

¿Y si el pedido ya está embalado o en camino?

En ese caso, la posibilidad de editar o cancelar se bloquea automáticamente. Si necesitás otro producto o te equivocaste de talle o color, la única opción es esperar a recibir el paquete y luego usar la política de devoluciones de Temu. Esto aplica tanto para usuarios de Argentina como de otros países.

Recomendación final: revisá el estado de tus pedidos apenas confirmes una compra. Así, si necesitás hacer cambios, podrás hacerlo a tiempo y evitar demoras o complicaciones. Temu facilita el proceso siempre y cuando actúes antes de que el paquete sea despachado.