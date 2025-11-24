Deporte, aventura y naturaleza: Formosa celebró la gran final del Campeonato Provincial de Mountain Bike

La provincia de Formosa, a través del gobierno de Gildo Insfrán, celebró la gran final del evento deportivo sobre ruedas: el Campeonato Formoseño de Mountain Bike (MTB). Desde la organización organizaron la competencia provincial deportivo en la Reserva de la Biósfera Laguna Oca, destacaron el rol del Instituto de Asistencia Social.

El administrador del IAS, Edgar Pérez, destacó en Agenfor: “La naturaleza y el clima generaron un ambiente propicio para el cierre del Campeonato Formoseño de MTB”. También resaltó la infraestructura del predio para recibir a tantos visitantes.

Pérez remarcó que compitieron más de un centenar de ciclistas de distintas categorías, y que fue una jornada deportiva en la que las familias compartieron y apoyaron a los participantes de la competencia.

El funcionario detalló el apoyo logístico desde el IAS, señalando que “se trabajó mucho desde muy temprano en lo previo, en la organización y en cada detalle, en particular con un equipo importante en todo lo que era el área de hidratación, asistencia con frutas y agua para los corredores, que es tan importante.”

Pérez destacó que lo importante del evento era dejar también una huella en quienes vinieron a competir y conocer por primera vez el escenario natural. “Es fundamental que quienes vinieron se lleven los mejores recuerdos de Formosa, con ganas de volver, y que alienten a la organización a que el año próximo se repita como sede, incorporando además otras localidades de nuestro interior”, señaló.

Desde el IAS además destacaron el trabajo en conjunto con los organizadores de Huellas del Monte destacando que “desde esa institución se animaron a organizar, teniendo el respaldo del Gobierno de la provincia de Formosa, a través del IAS”.

Además se resaltó el trabajo con la Secretaría de Deportes y de la Policía de tránsito y ecológica, buscando que el asistente y el ciclista se sientan seguros en cada momento de la jornada deportiva.

Tras el éxito de la convocatoria y la competencia Pérez anticipó que ya se analiza la posibilidad de organizar, el próximo año, un campeonato de mountain bike de tres días, en articulación con la Secretaría de Deportes y distintos equipos de MTB. “Es un verdadero desafío deportivo y también un sueño para todos”, afirmó, y resaltó que el gobernador Gildo Insfrán “les brinda la posibilidad de proyectarse y les da la oportunidad de ser protagonistas”.

Sobre Laguna Oca

La zona de Laguna Oca es una zona protegida declarada Reserva de Biósfera por la UNESCO en septiembre de 2001. Abarca los municipios de Formosa, Herradura y Misión San Francisco de Laishí.

La coordinación de la reserva promueve un “modelo de desarrollo sustentable”: no es una reserva totalmente restrictiva, sino que permite que actividades como el deporte convivir con la conservación.