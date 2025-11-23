Gran Final Formoseña de MTB 2025: más de 100 ciclistas competirán en la Reserva Laguna Oca

La Reserva de Biósfera Laguna Oca será este domingo 23 de noviembre el epicentro de la Gran Final Formoseña de MTB 2025, una competencia que reunirá a entre 100 y 140 ciclistas de distintos puntos del país y de Paraguay.

La jornada, presentada oficialmente el jueves pasado, es organizada por la asociación Huellas del Monte y cuenta con el apoyo del Gobierno provincial, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS), como parte de las acciones para promover el deporte, la vida activa y el cuidado del ambiente.

La prueba comenzará por la mañana en los senderos de la reserva, un área protegida que combina monte, laguna y fauna nativa, y que se viene consolidando como escenario privilegiado para el desarrollo de actividades deportivas al aire libre. Competidores de Corrientes, Chaco, Misiones y del vecino país de Paraguay ya confirmaron su presencia, lo que refuerza el perfil regional del evento.

En diálogo con el portal Siempre Formosa, el administrador del IAS, Edgar Pérez, destacó la importancia de acompañar una disciplina que “ha ido creciendo a lo largo de los años y que coloca a Formosa como una plaza muy importante en la región”. Subrayó que el apoyo del organismo se enmarca en “una política de Estado que cuida el ambiente y pone en valor todo lo que la naturaleza nos da”.

Pérez remarcó que tener la final del campeonato en la Reserva de Biósfera “llena de orgullo” a la familia del mountain bike formoseño y los motiva a seguir apostando por la disciplina. “El Gobierno provincial invierte en infraestructura que no es solamente la laguna, sino la preservación de todas las especies naturales que tenemos, la vegetación y las aves, que hacen de este lugar un atractivo y escenario ideal para desarrollar estas competencias”, enfatizó.

El funcionario sostuvo además que eventos de este tipo “posicionan a Formosa en un calendario deportivo regional y nacional, atrayendo a competidores de otras provincias y fomentando el turismo deportivo, incluso con países vecinos”.

A partir del éxito de la convocatoria, Pérez anticipó que ya se analiza la posibilidad de organizar, el próximo año, un campeonato de mountain bike de tres días, en articulación con la Secretaría de Deportes y distintos equipos de MTB. “Es un verdadero desafío deportivo y también un sueño para todos”, afirmó, y resaltó que el gobernador Gildo Insfrán “les brinda la posibilidad de proyectarse y les da la oportunidad de ser protagonistas”.

Finalmente, detalló que el IAS acompañará la competencia no solo desde lo deportivo, sino también desde su política de Responsabilidad Social, promoviendo hábitos saludables. En ese sentido, señaló que se buscará “poner en valor la vida saludable y el deporte al aire libre, cuidando nuestra naturaleza”, y se impulsarán acciones para fomentar una alimentación sana, entendida como clave tanto para el rendimiento deportivo como para el bienestar de la comunidad.