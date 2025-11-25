Horóscopo de Mhoni Vidente hasta el viernes 28 de noviembre 2025: las predicciones para cada signo

Las cartas de Mhoni Vidente anticipan una semana de cambios, claridad y nuevos comienzos para varios signos

El horóscopo de Mhoni Vidente anticipa una semana marcada por movimientos energéticos, decisiones clave y nuevas oportunidades para cada signo. Las predicciones se extienden hasta el viernes 28 de noviembre de 2025 y presentan tendencias en lo laboral, emocional y espiritual, manteniendo la esencia de las cartas que guían cada interpretación.

Aries

Las cartas destacan una semana de claridad y reorganización personal. La Estrella impulsa procesos de sanación emocional y replanteo de objetivos, con días propicios para resolver asuntos pendientes y fortalecer la estabilidad económica. También se señala un ciclo positivo para retomar estudios, mejorar hábitos y abrirse a propuestas académicas o laborales que favorecen el avance profesional.

En el plano afectivo, surge la necesidad de mantener el equilibrio y evitar dramatismos, mientras que en lo espiritual se enfatiza la importancia de soltar cargas del pasado para conectar con una etapa más productiva. La intuición se eleva y guía decisiones que fortalecen el bienestar.

Tauro

El Mago anuncia un período de crecimiento sostenido y decisiones que consolidan la estabilidad económica. La semana se presenta favorable para organizar papeles, saldar deudas y proyectar viajes para fin de año que renuevan la energía. También se destaca un escenario de reuniones y acuerdos que preparan nuevos proyectos para 2026.

Las emociones toman protagonismo y abren paso a experiencias transformadoras, siempre que se mantenga la prudencia para evitar tensiones innecesarias. En el amor, se señala estabilidad y armonía. La abundancia fluye con fuerza en los días próximos.

Géminis

El Diablo marca una semana de ascenso económico y oportunidades laborales, incluso en el exterior. La estabilidad comienza a consolidarse, mientras que nuevas propuestas en el plano afectivo pueden incluir compromisos importantes o decisiones familiares.

También se advierte sobre la presencia de envidias y energías negativas provenientes de personas cercanas, lo que convierte la protección espiritual en una prioridad. Se recomienda ordenar pensamientos y centrarse en escenarios que impulsen bienestar, paz y concentración.

Cáncer

La Torre anticipa días de confrontación con situaciones que exigen equilibrio emocional. Surgen tensiones en reuniones, vínculos familiares o amigos, aunque este movimiento permite identificar límites necesarios. También se abren puertas laborales con posibilidades de ascensos o mejoras salariales.

Es un momento propicio para reparar el hogar, reorganizar espacios y planificar vacaciones que alivian el estrés acumulado. La intuición se fortalece y ayuda a reconocer personas poco confiables o ambientes que conviene evitar.

Leo

El As de Copas activa un ciclo de armonía familiar y apertura afectiva. La semana invita a fortalecer los vínculos más cercanos y a equilibrar las exigencias laborales mediante una mejor organización del tiempo. Se proyectan avances en estudios, proyectos personales y actividades que promueven creatividad.

Los sueños relacionados con estabilidad económica y crecimiento profesional toman forma, siempre que se mantenga constancia y claridad en las metas. El análisis de críticas constructivas ayuda a avanzar con determinación.

Virgo

La Fuerza señala una semana destinada a resolver situaciones que venían postergándose y a ordenar el entorno cercano. El crecimiento personal se sostiene a través de hábitos saludables, estudio permanente y decisiones prudentes.

Se recomiendan encuentros sinceros con personas del pasado para sanar y cerrar ciclos. El plano laboral avanza positivo, con oportunidades para desarrollar proyectos creativos y reforzar ingresos. Se destaca además la importancia de mantener límites claros con quienes no aportan equilibrio.

Libra

El Mundo impulsa viajes, reorganización personal y análisis profundo de lo logrado durante el año. La economía requiere atención especial: ordenar papeles, saldar deudas y planificar nuevas fuentes de ingresos para 2026.

El descanso se vuelve crucial para recuperar energía y favorecer decisiones más equilibradas. También se abren puertas emocionales que permiten conexiones más sólidas hacia fin de año.

Las predicciones destacan movimientos laborales, económicos y emocionales que influyen en la energía de los próximos días

Escorpio

El Emperador predice una semana de autoridad, estabilidad y liderazgo. Surgen oportunidades laborales importantes, con contratos que consolidan el crecimiento. También se destaca un viaje próximo que funciona como renovación emocional.

El pasado reaparece desde los recuerdos, aunque las cartas indican la necesidad de soltar culpas. El bienestar se fortalece mediante hábitos saludables y límites firmes frente a engaños o manipulaciones.

Sagitario

El As de Oros abre una etapa de prosperidad, orden económico y crecimiento personal. La semana incluye movimientos laborales favorables, trámites que se resuelven y un proyecto que toma forma con claridad.

Las energías se renuevan con fuerza, especialmente cerca del cumpleaños, donde se sugiere realizar rituales de protección y apertura. Se proyectan cambios importantes en lo afectivo y encuentros familiares significativos.

Capricornio

El Sol ilumina una semana de estabilidad, productividad y toma de decisiones. Es un período ideal para mejorar hábitos, reforzar vínculos que aportan bienestar y planificar objetivos para 2026. Se destaca además la llegada de propuestas laborales que fortalecen el camino profesional.

La prioridad será mantener la energía limpia y alejarse de personas conflictivas. La claridad mental permite elegir opciones que favorecen armonía y crecimiento.

Acuario

El Loco indica cambios profundos que impulsan nuevos comienzos. La semana trae estabilidad económica, contratos, mejoras laborales y la posibilidad de un cambio de trabajo beneficioso. La organización del tiempo será clave para evitar sobrecargas.

El plano afectivo sugiere encuentros con personas del pasado, aunque sin retomar vínculos que ya cumplieron su ciclo. Se recomienda evitar compartir planes para preservar la buena energía.

Piscis

La Rueda de la Fortuna anuncia una etapa ascendente, con avances en proyectos, oportunidades laborales y encuentros sociales que renuevan el ánimo. También se observan posibilidades de iniciar estudios, emprendimientos o actividades paralelas que fortalecen los ingresos.

La abundancia se abre con fuerza, aunque se aconseja mantener cautela frente a personas con intenciones dudosas. Los próximos días marcan un ciclo de equilibrio, crecimiento y claridad.