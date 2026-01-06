Recategorización del monotributo 2026: fechas y cómo hacer el trámite

ARCA: recategorización monotributo enero

La recategorización del monotributo 2026 ya tiene fechas definidas y es un trámite clave para que los contribuyentes mantengan su situación fiscal en regla. La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) recordó que el procedimiento es obligatorio y se realiza de forma online, tomando como referencia la actividad de los últimos 12 meses.

Monotributo ARCA: cómo hacer trámite de recategorización

Recategorización del monotributo 2026: cuáles son las fechas clave

ARCA estableció dos momentos obligatorios en el año para revisar y, si corresponde, modificar la categoría:

Primera recategorización: hasta el 5 de febrero de 2026.

Segunda recategorización: durante el mes de agosto de 2026.

Deben cumplir con este trámite quienes hayan superado los topes de su categoría o hayan tenido cambios en la facturación, la superficie afectada a la actividad, el consumo eléctrico o el monto de los alquileres.

Cómo hacer la recategorización del monotributo paso a paso

El trámite se realiza 100% digital desde el portal del Monotributo y consta de pocos pasos:

Ingresar con CUIT y clave fiscal. Seleccionar la opción “Recategorizarme”. Revisar la información cargada en el sistema. Actualizar los datos requeridos: ingresos brutos, superficie, energía eléctrica y alquileres. Confirmar la recategorización.

Al finalizar, el sistema genera el Formulario F.184 y la nueva credencial de pago, que se aplica a las cuotas del período siguiente.

Recategorización de monotributo

ARCA cruza datos bancarios y de consumo de manera automática. Si detecta inconsistencias y el contribuyente no realizó la recategorización en término, puede avanzar con una recategorización de oficio, con intereses y posibles multas. De esta manera, conocer las fechas y el procedimiento de la recategorización del monotributo 2026 es fundamental para evitar sanciones y pagar el impuesto según el nivel real de ingresos.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en enero 2026

Los valores mensuales del monotributo en enero de 2026 varían según la escala y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). ARCA estableció los siguientes importes:

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D