El impactante antes y después de Lola Latorre tras pasar por el quirófano: "Siempre quise"

Lola Latorre mostró su cambio en sus redes sociales.

Lola Latorre es una influencer y celebridad de televisión que se hizo conocida por la fama de sus padres y, de ese modo, cosechó millones de seguidores en Instagram. Fue en esa red social en la que la joven dio a conocer la intervención estética que se hizo.

La hija mayor de Yanina y Diego Latorre aseguró que toda su vida se sintió incómoda por un aspecto de su fisionomía facial y, por eso, a sus 23 años, tomó la decisión de modificarlo de manera quirúrgica. A través de varias fotos, Lola mostró el resultado y contó cómo se siente con el mismo.

"Es literalmente el mejor día de mi vida. Ustedes no entienden la felicidad que siento en este momento. Me quedó como siempre quise, de verdad. Mi cirujano es el mejor del mundo", soltó la ex participante de Bailando por un sueño a través de sus historias de Instagram, en las que se la pudo ver con una nariz más respingada, aunque con algunas vendas colocadas aún. "Está re hinchada, tiene que bajar. Se me hizo un poco de edema, estoy toda moretoneada, pero estoy tan feliz con el resultado. Cada día va a ser mejor", agregó la estudiante de Derecho.

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La ´panelista de TV se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".

"Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", agregó Yanina. Y cerró: "No sé si es por inseguridad, por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar porque no soy política, no soy ensobrada, no le debo nada a nadie. La pasé para el ort* porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como que adelantaba y retrocedía, fue feo".

La revelación de Yanina Latorre sobre Cristina Kirchner

"Quiero decir una cosa, ahora me van a cancelar: a mí me cae bien Cristina Kirchner", soltó la conductora de El Observador, ante la mirada atónita de su interlocutor. Y sumó: "Sacala de su ideología. Me parece una genia. Quiero tomar un vino con ella. No pienso como ella, no tengo la misma ideología, pero hay algo de ella que me atrae. Imaginate con todo lo que digo... todavía nunca me bloqueó y la sigo".