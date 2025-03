ARCA confirmó quiénes no deben pagar el monotributo en marzo 2025

El beneficio de ARCA para los monotributistas en marzo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó un importante beneficio para los monotributistas y es la eximición del pago de la cuota de marzo. Para eso los contribuyentes deben cumplir algunos requisitos.

En ese sentido, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aseguró que busca otorgar a los contribuyentes un alivio fiscal, pero también regular un mercado muy importante.

Es así como ARCA recordó que los monotributistas que se dedican al alquiler de inmuebles y que cumplan con una serie de condiciones específicas establecidas por el organismo, no abonarán la cuota de marzo.

Chau cuota del monotributo: ¿Cuáles son los requisitos?

Pertenecer al Régimen Simplificad o exclusivamente en la categoría correspondiente a la locación de hasta dos inmuebles. Es decir, no estar inscriptos en otras actividades dentro del monotributo.

Registrar formalmente los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI), garantizando la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Los beneficios de ARCA para los monotributistas que tienen propiedades en alquiler:

Eliminación del 100% de la cuota fija del monotributo.

Exención del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos generados por alquileres.

Posibilidad de deducir un 10% anual en el Impuesto a las Ganancias.

ARCA comunicó cambios para la entrada y salida de dólares

Desde su creación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) profundizó los controles sobre los usuarios y sus cuentas y por este motivo comunicó el lanzamiento de una nueva medida sobre el manejo de dólares en efectivo que ingresan y salen del país.

Es así cómo la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca regular y monitorear de manera más eficiente el movimiento de estas divisas, evitando irregularidades y promoviendo una mayor claridad a la hora de realizar operaciones internacionales. Según el ente creado por Javier Milei, el objetivo es lograr mayor trasparencia.

En ese contexto, ARCA estableció que los viajeros y tripulantes que lleguen al país con un monto igual o superior a 10 mil dólares deben declararlo ante la Aduana. Además, no podrán retirar del país dinero en efectivo ni bienes negociables que sumen esa misma cantidad. En caso de no declararlo, puede enfrentar sanciones severas, como la retención de los bienes no declarados o multas.

Cuál es el proceso para declarar los bienes y dólares ingresados al país:

Completar el formulario OM 2249-A, proporcionado por la Aduana, y firmarlo por el declarante.

Consultar la información detallada en el sitio web oficial de la agencia para conocer más sobre el proceso.

El monto deberá ser calculado de acuerdo con el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil anterior al ingreso.