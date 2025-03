ARCA eliminó varias sanciones para los contribuyentes

Las sanciones que eliminó ARCA

En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó la eliminación de algunas sanciones que la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a implementar en el 2023.

Se trata de un procedimiento de control denominado Sistema de Acciones de Control Electrónico (SIACE), destinado a promover el cumplimiento de las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social.

El último lunes, ARCA eliminó cuatro de las cinco sanciones para quienes no cumplen con las acciones de control electrónico. Esto quedó oficializado en la Resolución General 5660/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La primera de la sanciones eliminadas es el encuadramiento en una categoría distinta a la que se posee en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER). También se eliminó la exclusión o suspensión de los Registros Especiales Tributarios que integran el Sistema Registral o Registros Fiscales a cargo de ARCA.

En ese sentido, también suprimió la imposibilidad de emitir facturas clase “A”, porque la medida obligaba a los contribuyentes a emitir facturas clase “M” lo que podía derivar en retenciones del 100 por ciento del IVA, afectando severamente la liquidez de las empresas. Por último, se eliminó la consideración para la valoración en el Sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF), que afectaba la aprobación de Declaraciones SIRA y SIRASE para las importaciones.

De todas maneras, cabe señalar que la ex AFIP mantiene la sanción de la eliminación de la CUIT. Los contribuyentes pueden verificar su estado a través de la opción “Estado de tu CUIT” en el micrositio de ARCA en “Estados administrativos de la CUIT”. A través de la opción “Rehabilitar” en el SIACE, se puede cumplir con la acción de control y revertir la limitación.

ARCA: cómo pagar el monotributo vencido y evitar las multas

Frente a la fuerte la caída del trabajo formal que padece el país, el monotributo se convirtió en una alternativa que fue creciendo ya que te permite tener un ingreso declarado, realizar aportes previsionales y contar con cobertura médica. A diferencia de un empleo en "blanco" donde los aportes los hace el empleador, en este caso hay que abonar un pago todos los meses. En caso de no haberlo realizado, hay una forma de pagarlo una vez vencido.

Es importante no atrasarse con la cuota para no tener multas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que pueden ir desde sanciones económicas hasta la baja de régimen. Es clave no superar los 10 meses impagos.

Para verificar si hay una deuda con la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el contribuyente debe ingresar a la página oficial de la entidad con su clave fiscal, ingresar a la sección “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” (CCMA) y revisar el estado de cuenta.

En caso de contar con deuda con ARCA, los pasos a seguir son los siguientes:

Generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) : Ingresar al portal de Arca con Cuit y clave fiscal. Seleccionar la opción “Presentación de DDJJ y Pagos” o CCMA. Generar un VEP por cada mes adeudado.

: Ingresar al portal de Arca con Cuit y clave fiscal. Seleccionar la opción “Presentación de DDJJ y Pagos” o CCMA. Generar un VEP por cada mes adeudado. Realizar el pago: Se puede abonar mediante diferentes métodos: transferencia electrónica, código QR, home banking, billeteras virtuales, tarjeta de crédito o débito automático. También se puede utilizar el servicio Net Cash de BBVA para el pago.

Se puede abonar mediante diferentes métodos: transferencia electrónica, código QR, home banking, billeteras virtuales, tarjeta de crédito o débito automático. También se puede utilizar el servicio Net Cash de BBVA para el pago. Confirmar la cancelación: Una vez realizado el pago, la entidad registrará la transacción en un plazo de 48 horas en el sistema de Cuentas Tributarias. Si el VEP no se abona dentro de las 48 horas, se deberá generar uno nuevo.