Alquileres: el importante beneficio de ARCA para los propietarios

El beneficio exclusivo de ARCA para propietarios.

Con el objetivo de tener un mayor control sobre los contribuyentes, el gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), comunicó un beneficio para quienes tienen propiedades en alquiler.

El objetivo de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es que los propietarios decidan registrar los contratos a través de algunas exenciones para quienes cumplan con ciertos requisitos.

En ese sentido, ARCA oficializó la exención total en la cuota del gravamen para los monotributistas que alquilen propiedades y que opten por registrar sus alquileres dentro del Régimen Simplificado.

Los beneficios de ARCA para los monotributistas que tienen propiedades en alquiler:

Eliminación del 100% de la cuota fija del monotributo.

Exención del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos generados por alquileres.

Posibilidad de deducir un 10% anual en el Impuesto a las Ganancias.

Para acceder a estos beneficios de la ex AFIP, hay que inscribir los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los 15 días posteriores a su firma, estar registrados como monotributistas en la actividad de alquileres, no ser propietarios de más de tres inmuebles y no exceder el límite de ingresos establecido para la categoría K del monotributo.

ARCA: las tasas de interés en marzo por el atraso en los impuestos

ARCA informó las tasas de intereses resarcitorios, que cobra el organismo al regularizar deudas en planes de pago que comenzarán a regir en marzo. También la ex AFIP, determinó los intereses punitorios, que se aplican luego de acudir a la Justicia. Cabe señalar que la tasa de interés establecida no podrá superar el doble de la tasa más alta que el Banco Nación aplique en sus operaciones.

Los intereses resarcitorios surgen cuando una persona no cumple con el pago de sus obligaciones en el plazo establecido, y se devengan desde la fecha de vencimiento hasta el día del pago. Se dan cuando el contribuyentes elige regularizar su situación sin que esté vencida.

En cambio, los intereses punitorios se aplican cuando la deuda pasó a la vía judicial y tienen lugar desde el inicio de la demanda. Normalmente, estos son más elevados que los resarcitorios. De esta manera, ARCA explicó que las tasas de intereses resarcitorios quedaron en 7,26 por ciento, mientras que los intereses punitorios están fijados en 8,38 por ciento. Estas tasas tienen vigencia hasta el 31 de marzo.