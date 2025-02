El mercado le hizo sentir al rigor y Caputo aceptó subir la tasa

El Gobierno logró renovar vencimientos y colocar nueva deuda, en una operación en la que debió convalidar un incremento de la tasa de interés y aceptar menores plazos, las condiciones que puso el mercado para mantenerse en pesos y seguir en el juego de la bicicleta financiera, mientras presiona para que se acelere el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se libere el tipo de cambio.

Las primeras reacciones del mercado fueron evaluar que Finanzas entregó un premio de $ 10.000 millones al mercado al evaluar el incremento de tasas respecto de las que se operaban en el mercado secundario, según una estimación que hizo la cuenta de la red social “X” de Salvador Vitelli.

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación se adjudicaron $ 4,4 billones frente a vencimientos por $2,7 billones, lo que implicó rollover del 165% sobre los vencimientos del día. El excedente de $1,740 billones será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA. La mala noticia para Finanzas es que las preferencias del mercado fueron las Lecap más cortas, incrementando los vencimientos del próximo mes. Del total, $1,3 billones con una tasa efectiva mensual de 2,58% (35,76% de tasa interna de retorno TIREA).

“2,58% ufff. TEA 36% versus devaluación del 12% o inflación del presupuesto de 18%”, evaluó la cuenta de Juancito Nieve en la red social “X e ironizó con un “todo muy armónico”. El resto de los fondos fueron colocados a Lecap a 28 de abril por $0,780 billones con una tasa efectiva mensual de 2,56% (35,39% de TIREA) y al 18 de junio por $ 1,3 billones con una tasa del 2,53% (34,93% TIREA). Además, se tomaron en Boncer (actualizado por inflación más 5,34%) al 30 de mayo por $ 0,959 billones.

Estás tasas de interés significan un premio mayor a los inversores que vienen realizando carry trade, como los exportadores alentados a anticipar ventas y a los importadores que posponen al límite los pagos al exterior. Pero, fundamentalmente, el mayor premio es a las empresas que vienen tomando créditos en dólares en el sistema financiero o con la colocación de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales y que luego venden en el mercado de cambios donde los absorbe el Banco Central, que logró compras récord el año pasado por U$S 18.700 millones y que continúo este año con compras por U$S 1.617 millones en enero y por U$S 1.927 millones en febrero, aunque no logra acumular reservas y es la mayor preocupación del mercado.

Qué pasó con las reservas del Banco Central

Con ese nivel de compras, las reservas internacionales subieron este miércoles U$S 20 millones en el día y U$S 405 millones en el mes, pero caen U$S 895 millones en el año. Con una devaluación del peso de 1% mensual que administra el Banco Central con los dólares que provienen del endeudamiento privado, la ganancia en dólares para las empresas que le siguen el juego al ministro Caputo se incrementó a 1,58% mensual.

El problema para Caputo es que cada vez se acortan más los plazos a los que puede colocar deuda y para marzo se incrementó ahora a cerca de $ 14 billones la necesidad de renovar, casi tres veces lo que el Tesoro tiene como ahorro depositado en una cuenta en el Banco Central.

Mientras, el último informe de la consultora Eco Go elevó a 2,7% la proyección de inflación de febrero, medio punto más de la registrada en enero, cortando el sendero de desinflación e incrementando la demanda de tasas para futuras colocaciones. La idea del equipo económico del presidente Javier Milei y el ministro Caputo de hacer converger a cero la inflación y la devaluación se va alejando, lo que provocará mayor presión para acelerar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como el que demanda el mercado, que se base en la liberación de las restricciones cambiarias y la libre flotación del dólar. Algunos informes, ya estiman un dólar de equilibrio de $1.400 el día después del acuerdo.