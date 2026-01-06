Festival Jesús María 2026: la información que necesitás para ingresar

El Festival del Doma y Folklore de Jesús María convoca a miles de personas a disfrutar de lo mejor de las tradiciones argentinas y la música popular. Para disfrutar al máximo la experiencia hay una serie de recomendaciones que deberías tener en cuenta para ingresar al evento.

Las claves para entrar al Festival Jesús María 2026

Desde la organización del Festival Jesús María compartieron una serie de consejos para ingresar sin complicaciones al predio del Anfiteatro José Hernández a disfrutar de la mejor música folklórica del país y de las jineteadas con domadores de toda Latinoamérica. Entre las recomendaciones señalaron:

Organizate antes del ingreso: es clave revisar por qué acceso podés ingresar de acuerdo a tu entrada.

es clave revisar por qué acceso podés ingresar de acuerdo a tu entrada. Presentarse con las entradas descargadas : es clave tener a mano el código QR de la entrada ya descargado para evitar problemas de señal. Se puede bajar desde la sección "Mis entradas" de la web Paseshow.

: es clave tener a mano el código QR de la entrada ya descargado para evitar problemas de señal. Se puede bajar desde la sección "Mis entradas" de la web Paseshow. Tener a mano el DNI para facilitar el ingreso.

para facilitar el ingreso. Recordá comprar el ticket de conservadora: podés ingresar con una heladerita al predio, las bebidas y la comida solo pueden llevarse dentro de una.

Para ingresar más rápido al Jesús María es clave conocer el portón de ingreso según tu entrada

¿Qué pasa si sos titular y compraste varias entradas? En caso de que hayas comprado entradas para vos y tu familia o amigos, pueden ingresar todos juntos sin inconvenientes a pesar de que figuren a nombre de una sola persona.

Qué objetos están prohibidos ingresar al Festival Jesús María

Reposeras, banquitos o sillas.

Elementos cortantes (cubiertos metálicos, navajas de bolsillo, facones, tijeras, etc.) .

Botellas de vidrio (bebidas, perfumes).

Aerosoles (perfumes, desodorantes, repelente de insectos, espuma loca).

Conservadoras sin ticket.

Bebidas fuera de conservadoras.

Mascotas.

Pirotecnia.

Drones.

Hay una serie de objetos que están prohibidos para entrar al Festival Jesús María

¿Se puede entrar con comida al Jesús María?

Al festival de doma y folklore se puede ingresar con el equipo de mate (incluso termos con agua) y con bebidas y comida únicamente dentro de una conservadora de hasta 34 litros, para lo que se necesita comprar un ticket. Las heladeritas que excedan ese límite necesitan dos tickets de ingreso.

Se puede ingresar al predio con alimentos y bebidas dentro de una conservadora de hasta 34 litros

Además, los alimentos y las bebidas solo pueden estar en botellas y recipientes de plástico o latas. En detalle, se puede entrar con galletitas, bizcochitos, sándwiches o comida sin TACC para consumo personal. No están permitidos el ingreso de grandes cantidades de alimentos fuera de una conservadora.