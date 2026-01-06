La inesperada decisión de una panelista de LAM.

El movimiento fue rápido, silencioso y terminó explotando al aire. Pilar Smith tomó una decisión drástica y dejó Gossip y Net TV casi en simultáneo con su desembarco en LAM, el histórico ciclo de espectáculos de América. La salida no fue parcial ni transitoria: presentó una renuncia definitiva al programa que encabezaba y también a la señal.

La información se conoció en El Ejército de la Mañana, donde se explicó que la periodista dio un paso al costado pese a que Gossip era uno de los contenidos más sólidos del canal. Dentro de Net TV la noticia generó impacto, ya que el producto se había sostenido como uno de los mejores rendidores de la grilla y llevaba el sello personal de Smith, tanto por su trayectoria como por su vínculo con el mundo del espectáculo.

Lejos de cualquier conflicto interno, la propia conductora aclaró el motivo de su decisión con una frase tan breve como contundente: “Ofertas superadoras”. Esa definición terminó de confirmar que el cambio responde a una apuesta profesional más ambiciosa y no a un desgaste con el proyecto que dejaba atrás.

Así se despidió Pilar Smith de Gossip

Horas después de que trascendiera la información, fue la misma Pilar Smith quien eligió sus redes sociales para confirmar públicamente la noticia y cerrar el ciclo con palabras de agradecimiento. “Es verdad, hoy se cierra una etapa hermosa. Gracias a todos los gossiperos de mi vida, fui muy feliz, pero tengo ofertas superadoras y voy por ellas”, escribió en Instagram. Y sumó, marcando el tono de su despedida: “Siempre en mi corazón, los voy a extrañar”.

En ese mismo mensaje dejó en claro cómo será la transición: este lunes 5 de enero será su última emisión al frente de Gossip. A partir de ese día, comenzará oficialmente su nueva etapa en LAM, donde ya tuvo su primera aparición. “Hoy lunes cierro Gossip, pero abro LAM. Los espero a las 20 hs por América”, anunció.