Pilar Smith llevará a la Justicia a Daniel Gómez Rinaldi.

El enfrentamiento entre figuras de APTRA sumó un nuevo capítulo después de que Pilar Smith confirmara que iniciará acciones legales contra Daniel Gómez Rinaldi, a raíz de un comentario que él lanzó al aire y que fue considerado un ataque personal. Todo se desencadenó cuando el panelista analizó en Radio Rivadavia las críticas que varios periodistas —entre ellos Smith, Yanina Latorre y Guido Záffora— habían hecho tras los Martín Fierro Latinos, ceremonia a la que asistió porque salió sorteado por la entidad.

Durante ese descargo, Gómez Rinaldi no solo calificó de “ridículos” a quienes lo cuestionaron, sino que dedicó a Pilar una frase que encendió la polémica: la llamó “gorda Piggy” y además sostuvo: “Se cree que es la Susana de Net. Mi amor, medís 0.2… vos no sos ni Susana Giménez de Net ni Susana Giménez de tu casa”.

Lejos de dejar pasar el agravio, Smith publicó un comunicado en sus redes sociales donde expresó su malestar y confirmó que su abogada ya trabaja en la causa. “Me resultaron profundamente ofensivas las declaraciones de Daniel Gómez Rinaldi. Me sentí injuriada y calumniada”, escribió. Y agregó que defenderá formalmente su trayectoria: “Yo respeto a todos mis colegas, pero también necesito defender mi nombre. Dejo en manos de mi abogada, María Ximena Damasco, que se encargará de llevar esto hasta las últimas consecuencias”.

Las críticas que recibió Pilar Smith por la demanda a Daniel Gómez Rinaldi

En redes los usuarios no tardaron en reaccionar: algunos la alentaron a “dejar que la justicia avance”, otros minimizaron el cruce, y también aparecieron quienes le señalaron presuntas incoherencias en su postura frente a otros conflictos mediáticos. Otro tanto pidió que se dejara de usar la Justicia para este tipo de temas.