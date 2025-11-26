Qué es de la vida del Chyno Miranda: así está hoy el cantante

El presente de Chyno Miranda.

Chyno Miranda es un cantante venezolano con una extensa carrera musical, en donde ha pasado por todo tipo de situaciones. El artista nació en La Guaira de Venezuela el 15 de noviembre de 1984. Formó parte de muchos grupos musicales antes de debutar como parte del dueto "Chino y Nacho", como Calle Ciega, Scala 1, Censura C.

En 2020 sufrió una infección por coronavirus que derivó en neuropatía periférica y encefalitis (inflamación cerebral), dejando secuelas que parecían irreversibles. La enfermedad le provocó trastornos en el habla, confusión mental y problemas psicomotores, al punto de necesitar una silla de ruedas. Y luego, toda esta situación lo llevó a una profunda crisis que derivó en depresión, de la que pudo salir adelante.

Cómo se encuentra en la actualidad Chyno Miranda

El cantante pasó realmente una situación muy difícil de salud, de la que le costó recuperarse. Gracias a la rehabilitación, el apoyo de su familia y su pareja, Astrid Falcón, Chyno, de 40 años, ha logrado recuperar gran parte de su vida. Incluso, volvió a los escenarios junto a su inseparable compañero, “Nacho” Mendoza, con quien continúa la gira "Chino y Nacho Eternos", uno de sus ciclos más exitosos.

Chyno Miranda en la actualidad.

Actualmente se encuentra feliz y estable en su relación con su pareja, Astrid Falcón. Ha logrado reunirse con su madre, con quien había estado distanciado, y ha mostrado su emoción por este reencuentro. Aunque aún enfrenta secuelas, Chyno ha vuelto poco a poco a los escenarios y al estudio de grabación, demostrando su compromiso con la música. Algo que demuestra su fuerte compromiso con la música.

Chyno Miranda logró salir adelante.

Su trayectoria con Chino y Nacho

El dúo que se formó en el año 2007, a lo largo de su carrera, lanzaron cuatro álbumes de estudio: Época de reyes (2008), Mi niña bonita (2010), Supremo (2011) y Radio universo (2015), y temas como Mi niña bonita, Tu angelito, Lo que no sabés tú, El poeta, Regálame un mua, Bebé bonita, Andas en mi cabeza (con Daddy Yankee), entre otros. Su última gira como dúo Radio Universo Tour contó con más de 80 conciertos.

Luego, comenzó su carrera como solista dejando atrás a Chino y Nacho en 2017, en abril de ese año, grabó su primer sencillo Quédate conmigo con la colaboración de Gente de Zona y Wisin. Esta etapa se vería interrumpida por su enfermedad, que lo llevaría a replantear su camino. Hoy sigue con las grabaciones de canciones y con presentaciones en vivo, demostrando que lo que no mata te hace más fuerte.