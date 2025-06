Estalló la interna en Telefe entre Germán Paoloski y otra figura del canal.

Una nueva interna estalló en Telefe luego de que una colega apuntara contra Germán Paoloski. Aunque el canal atraviesa un gran momento en cuanto al rating, la interna entre sus empleados no para de crecer, precisamente esto es lo que pasó con el famoso periodista que conduce el Noticiero de la Gente, ya que una compañera hizo una fuerte acusación que lo deja muy mal parado.

Según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, a raíz de las acusaciones que hizo Pilar Smith, en donde aseguró que hace unos años Paoloski la había corrido de un programa que compartían, el famoso peiodista hizo un descargo como nunca antes. "La semana pasada Pilar Smith dijo que Germán Paoloski la había apartado del noticiero del mediodía y se destapó toda una interna que enojó al conductor. Nunca lo noté tan enojado como esta vez", lanzó Etchegoyen antes de mostrar el descargo completo del conductor de Telefe.

Así, se escuchó el descargo de Paoloski: "Hola Juan, me enteré por los medios que ella está molesta conmigo. Nunca me dijo nada y mirá que nos cruzamos bastante en estos seis años”. Luego, contextualizó sobre el tema: “Cuando en 2019 me convocaron para conducir el noticiero, que por cierto venía mal de rating, propuse armar un equipo nuevo. Pedí a Fernando Carlos, a Mauro Szeta y a Jonathan Viale, y los trajeron”. Luego, reveló sobre lo que pasó con Smith: "En espectáculos me propusieron varios nombres y elegí a la China Ansa. No la conocía, pero me parecía divertida, fresca y parte de esa renovación. Yo elegí en su momento a la China porque entendía que había que renovar, eso no significa que no respete a Pilar Smith. Es muy buena, cero drama. Además, yo sugiero, pero no decido".

Por último, cerró tajante y demostrando su descontento con la actitud de Smith: "Si a mí algo me molesta o necesito alguna aclaración, lo hablo con la persona al toque, no espero seis años y lo digo al aire. Me parece raro, pero es un tema de ella y no me enrosco. Yo soy profesional y voy de frente".

Escándalo en Telefe: echaron a una figura para reemplazarla por Sol Pérez

A poco menos de una semana de que termine Gran Hermano, ya se confirmó el futuro laboral de Sol Pérez. La famosa panelista fue convocada nuevamente por Telefe para formar parte de un ambicioso ciclo pero, lamentablemente, para que ella obtenga el puesto, se conoció que otra figura tuvo que abandonar el canal.

Según trascendió, la reconocida influencer pasará a formar parte del equipo de El Noticiero de la Gente, conducido por Germán Paoloski. Fue la periodista Karina Iavícoli quien dio más detalles sobre el tema en Infama (América TV). "Va a hacer espectáculos de importancia", precisó la panelista de espectáculos sobre el rol que cumplirá Pérez en el ciclo de Telefe. Sin embargo, más tarde, Paula Varela contó que este nuevo puesto tiene sus consecuencias: otra figura quedó sin trabajo para darle el lugar a Sol.

Al parecer, la figura que ocupaba el rol de noticias de espectáculos en el ciclo fue desvinculada para darle lugar a Sol: Luly Illbele, quien estaba reemplazando a La China Ansa, se habría quedado sin su puesto de trabajo. La periodista estaba ocupando el lugar de su colega, quien se tomó la licencia por embarazo, y aparentemente estaba muy ilusionada con seguir en el canal. Sin embargo, recibió la noticia que la dejó "devastada".

Precisamente, Varela contó: "Luly estaba llorando un día, estaba devastada. Dijo que era por un tema personal, pero todos sabíamos que estaba muy afectada por la situación". Por otro lado, hace algunas semanas atrás, el nombre de Sol Pérez había surgido entre los posibles para llevar adelante La Peña de Morfi tras la rotunda salida de Diego Leuco y Lizy Tagliani, sin embargo estos rumores nunca se confirmaron por parte del canal. Por el momento, la panelista seguirá formando parte del equipo de Telefe en medio de la masividad de despidos dentro del canal.