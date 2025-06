Un concursante de Gran Hermano abandonará la casa.

Las redes sociales se llenaron de encuestas relativas a la gala de eliminación de Gran Hermano y éstas recibieron miles de votos por parte de los usuarios. De esa manera, se conoció quién sería el próximo eliminado de la competencia de Telefe y quedaría afuera de la gran final.

En este caso, la votación es negativa, es decir que los fanáticos deberán votar a aquellos participantes que quieren que abandonen el juego y, quien más votos tenga, será el eliminado este lunes 16 de junio en la gala conducida por Santiago del Moro en Telefe. Juan Pablo de Vigili, Selva Pérez, Ulises Apóstolo, Luz Tito y Santiago Algorta son los nominados esta semana.

Según la encuesta de Fede Bongiorno, el concursante más votado -es decir, el que abandonaría la competencia- sería Juan Pablo con el 42% de los votos, mientras que le sigue Selva con el 26. Al mismo tiempo, la cuenta GH Trivia hizo otra encuesta que da como eliminada a Selva con el 47% de los votos de la gente y Juan Pablo queda en el segundo lugar, con el 35. Por su parte, Tronk hizo una encuesta que dio como resultado a Juan Pablo con el 53% y a Selva con el 31.

Sandra Priore habló de su paso por Gran Hermano

"Es como que te metés en un retiro espiritual sin absolutamente ningún estímulo: ni alcohol, ni sexo, ni redes. Estás limpia durante un tiempo determinado de vos y para vos. De todo. De kilos, de cabeza... He trabajado mucho la ansiedad con respecto al cigarrillo. Me siento mucho más pensante, más medida. Antes por ahí no lo era tanto", soltó la concursante en diálogo con Gente. Y siguió: "Si bien ya estaba mucho más tranquila que años anteriores, era como dije en el casting: antes escupía y después pensaba. Hablaba y después por ahí me arrepentía. En la casa escuchás mucho más, y eso te hace pensar. Escuchar, no interrumpir, también habla de vos".

Gran Hermano.

Sandra se refirió a sus hijos y relató: "Las dos más grandes viven con sus parejas. Siempre me apoyaron en todo, pero cuando esto se empezó a extender y se volvió más oficial, no les gustó tanto. Nunca me lo dijeron directamente, pero yo me daba cuenta por cómo reaccionaban. Respondían tarde, me tiraban un 'qué bueno' y listo. A la más grande no le gusta nada la exposición. Después me dijeron cosas lindas, como que estaban orgullosas, que no esperaban que fuera así. Fue raro, porque me conocen, pero me vieron desde otro lugar".

Qué dijo La Tana tras salir de GH

"Por un lado, nunca pensé que iba a llegar hasta acá; la verdad es que creí que me iba a ir mucho antes. Y, por otro lado, haber llegado tan lejos me daba esperanzas de llegar a la final y ganar un premio, porque mi meta era llevarle algo a mi hija y tener una casa, poder dormir todas las noches tranquila", comentó la exparticipante en diálogo con La Nación.