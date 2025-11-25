Desde este fin de semana la Justicia de Chaco investiga a un policía, acusado de secuestrar y amenazar a una pasajera mientras trabajaba como conductor de la aplicación de viajes DiDi. Este martes, el hombre se presentó ante la Justicia para negar los hechos que se adjudican en su contra y, luego de varias horas detenido, el sospechoso fue liberado.

Todo inició el pasado fin de semana, cuando una joven de 21 años denunció haber vivido una perturbadora situación, tras solicitar un auto mediante la aplicación DiDi para que la buscara por Piacentini al 1300 para dirigirse hasta su trabajo en la calle Brown 89. Se extrae de la denuncia que, mientras la muchacha se encontraba en viaje a bordo del auto pedido, el chofer tomó una ruta alternativa a la que figuraba en la app y que, al darle aviso al conductor, este hizo caso omiso. Posteriormente, cuando intentó bajarse del auto, el hombre habría bloqueado las puertas, sujetando sus piernas, para luego tomar una jeringa e intentar inyectarle una sustancia. Debido a esta situación, la pasajera comenzó a gritar y logró escapar, para ulteriormente realizar la denuncia contra el presunto agresor, con la ayuda de sus familiares.

Horas más tarde, el hombre fue identificado como Alejandro Resca, de 51 años, sargento primero de la División Infantería. Horas más tarde, se presentó en el Departamento de Investigaciones Complejas, ante el fiscal del caso, Víctor Recio, con el objetivo de negar la acusación que se realizó contra él.

Como parte de su cooperación con la investigación, Resca brindó su celular y la lista con la información sobre los viajes que llevó a cabo el sábado del incidente, en el cual no aparecería el nombre de la denunciante.

Siguiendo con el protocolo en este tipo de casos, Recio solicitó la aprehensión del sargento por presunta privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa. Una vez que se logró obtener el informe pericial por parte de la aplicación de viajes, se dispuso la libertad del hombre de 51 años.

Si bien el sospechoso fue liberado por el momento, continúa la investigación con el objetivo de esclarecer los hechos de ese día, así como la veracidad de la denuncia realizada.

Santa Fe: imputan a chofer de Uber por desviar su recorrido mientras llevaba a una chica

Los hechos tuvieron lugar en el mes de agosto de 2025, cuando el chofer buscó a una chica llamada Azul por la zona de Mendoza y Donado y, en lugar de trasladarla hasta el destino marcado, se dirigió a la autopista Rosario-Córdoba y llegó hasta la ciudad de Roldán.

El viaje había sido solicitado por la madre de la joven, quien advirtió el cambio de trayecto y procedió a llamar a su hija, la cual dijo a su madre que "se encontraba asustada". "Era un viaje directo. No tenía que desviarse ni agarrar otra calle, nada. Cuando yo veo que el auto gira y va para otro lado, le mando un mensaje a mi hija diciendo si estaba todo bien. Y me dijo: ‘No, ma, subió a Circunvalación, estoy asustada, venime a buscar'", expresó la madre de la chica en sus redes sociales.

"Me bajé en la ruta, tuve que pedirle por favor que frenara porque no quería frenar. Quería que vuelva a subir al auto, después me pidió el teléfono (claramente no se lo di), le pregunté qué dirección tomó para avisarle a mi mamá, no me quería decir qué calle agarró", señaló la víctima a los medios.

Al llegar la policía procedieron a requisar el automóvil del acusado y encontraron que en su baúl el hombre transportaba un machete, sogas y fajas.