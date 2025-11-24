Dónde ver online River vs. Racing por los 8vos de final del Torneo Clausura 2025: esta es la forma

Racing se vuelve a enfrentar a River en un duelo clave.

Racing recibirá este lunes a River en el Cilindro en una nueva edición del clásico entre grandes más antiguo del fútbol argentino. Un duelo que tiene mucho en juego para ambos clubes, que ponen en juego en este torneo Clausura 2025 su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Ambos quedaron en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y la única opción que tienen para entrar a la fase de grupos es ganar este campeonato.

Este será un partido con un aliciente especial para los hinchas de la Academia, que podrán volver al estadio tras pasar por una breve suspensión por las bengalas utilizadas en el duelo contra Flamengo por las semifinales de Copa Libertadores donde quedó afuera de la Libertadores el equipo de Avellaneda. Es que volverá a pisar el Cilindro Maximiliano Salas, delantero que se fue de mala manera al Millonario tras ejecutar su clásula de salida. Y también será un reencuentro con el "Huevo" Acuña, quien tuvo un gesto que no gustó en los simpatizantes académicos durante el último cruce por Copa Argentina en Rosario.

Por dónde se puede ver Racing contra River

Se podrá ver el partido por ESPN Premium, con el pack fútbol. En el caso de vivir en Estados Unidos, transmite TYC Sports Internacional.

Una vuelta clave en Racing

El gran regreso en Racing será el de Santiago Sosa, futbolista que jugaría con una máscara tras pasar por una cirugía por una fractura en el seno maxilar derecho tras un codazo de Marcos Rojo en el partido de ida contra Flamengo en Río de Janeiro. Fue operado con éxito y el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, apura su regreso al considerarlo un jugador absolutamente fundamental para el equipo.

Maxi Salas vuelve al Cilindro en un partido especial.

De esta manera, la Academia podría presentar a estos 11 frente al Millonario: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. Las ausencias serán las de Luciano Vietto (desgarro en el sóleo derecho), Marcos Rojo (misma lesión, pero en el izquierdo), Matías Zaracho (distensión en el bíceps femoral de la pierna derecha), Franco Pardo (lesión grado tres con desprendimiento en el aductor proximal izquierdo) y Elías Torres (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha).

River, a todo o nada

El Millonario se juega todo para intentar salvar un semestre que fue realmente para el olvido. En este caso, Marcelo Gallardo recupera a dos titulares, ya que Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel podrán decir presente contra Racing al recuperarse de sus molestias físicas. Por otra parte, Marcos Acuña cumplió con la fecha de suspensión ante Vélez y regresará para conformar una línea de cuatro que sumará a Lautaro Rivero.