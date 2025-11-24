Las 2 sanciones que podría recibir Estudiantes por el "pasillo de espalda" vs Rosario Central

El fútbol argentino vivió un episodio que generó revuelo y debate en las últimas horas. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decretó que Rosario Central sea el campeón del torneo con un título por haber sumado la mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual, aunque hasta el 20 de noviembre de 2025 no existía un reglamento oficial que avalara esta distinción. Luego arrancó la controversia y la AFA ordenó que el equipo platense realizara un pasillo de honor para rendir homenaje al Canalla como campeón. Sin embargo, los jugadores de Estudiantes acataron la indicación pero con un gesto de rechazo: le dieron la espalda a Rosario Central mientras lo hacían. Eso generó un nuevo encuentro.

Este acto provocó una fuerte polémica entre los hinchas, periodistas y dirigentes, lo que llevó al árbitro Pablo Dóvalo a elevar un informe detallando lo ocurrido. A raíz de esto, el Tribunal de Disciplina de la AFA emitió el Boletín Oficial 6793 Bis, en el que intimó a Estudiantes a presentar un descargo en un plazo máximo de 48 horas para explicar la conducta de sus jugadores.

El comunicado oficial señala: “Dar vista de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025”.

Tras el partido, que finalizó 1 a 0 a favor de Estudiantes con gol de Edwuin Cetré, Ángel Di María comentó sobre la polémica actitud durante el pasillo: “Eso es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos nos avisó lo que iban a hacer y quedó ahí”.

Según supo El Destape, fuentes en AFA anticipan que, si bien algunos “cruzados” querían castigos para estos playoffs, el dictamen del jueves contemplaría una “fuerte multa” más “algún tipo de sanción” pero recién para el año que viene, posible amnistía posterior incluída.