¿Musculosas ajustadas? Los 3 modelos que dominarán el verano 2026

Las remeras oversized con estampas lideran la tendencia con siluetas sueltas y versátiles.

El verano 2026 viene con una renovación total en las prendas de verano, especialmente en las musculosas. Atrás quedaron las siluetas ajustadas y la apuesta ahora es por la comodidad y el movimiento. La moda dio un giro y propone tres modelos que ya empiezan a dominar las playas, las calles y las reuniones informales.

En primer lugar, las remeras oversized se imponen como la gran tendencia. Sueltitas y con estampas que llaman la atención, estas prendas son perfectas para enfrentar el calor sin perder el estilo. Además, su versatilidad permite combinarlas con shorts, jeans o bermudas, garantizando libertad para moverse.

Por otro lado, las camisas livianas y abiertas también pisan fuerte. Con tejidos como lino o algodón, estas camisas se lucen tanto sobre una remera básica como directamente sobre la piel. Los colores claros y los estampados tropicales son los preferidos para lograr un look relajado y con mucha onda.

Finalmente, para quienes no quieren abandonar las musculosas, la propuesta es clara: modelos holgados y de corte recto. Estas musculosas, confeccionadas con telas livianas, reemplazan a las ajustadas y resultan ideales tanto para la playa como para salidas nocturnas, combinando frescura y comodidad.

La consigna para la temporada 2026 es más que evidente: priorizar la comodidad sin perder estilo. Los cortes relajados y las telas frescas son la clave para soportar las altas temperaturas sin resignar onda. Así, la moda invita a decirle chau a las prendas apretadas y a animarse a probar estas nuevas tendencias que ya están copando las vidrieras.

La tendencia del verano 2026 en lentes de sol

Los lentes de sol tradicionales en tonos oscuros están quedando de lado para darle paso a un accesorio que promete conquistar el verano 2026. Se trata de los lentes con vidrios color ámbar o naranja translúcido, que combinan un estilo retro con un toque futurista para darle un giro renovado a cualquier outfit.

Este modelo no solo destaca por su diseño, sino también por la luminosidad que aporta. A diferencia de los lentes oscuros, los vidrios naranjas permiten el paso de más luz natural, generando un efecto cálido que realza el bronceado y suaviza los rasgos, aportando frescura y personalidad al rostro.

El regreso del estilo retro se refleja en los armazones geométricos o envolventes, con formas grandes pero livianas. Las estructuras, que pueden ser negras o metálicas, crean un contraste sofisticado que combina perfectamente con la vibra deportiva y moderna que domina esta tendencia.

Estos lentes son versátiles y se adaptan tanto para un día en la ciudad como para la playa, sumando actitud y estilo a cualquier look. Su combinación entre estética vintage y modernidad los convierte en el accesorio ideal para quienes buscan innovar sin perder elegancia.