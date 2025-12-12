El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fue elegido como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en reemplazo del diputado Martín Lousteau y se convirtió en el más joven de la historia del partido en 135 años. Al asumir, criticó la actual "grieta" entre el peronismo y los libertarios, aseguró que su mandato se caracterizará por el "diálogo" y que intentará contarle a la sociedad que "existe una manera diferente de hacer política".

“Vivimos un momento complejo, donde existe una grieta que solo los beneficia a ellos. Pero tenemos la responsabilidad de contar que existe una manera diferente de hacer política”, dijo Chiarella en la sede que la UCR tiene en Alsina 1786, donde fue ungido como nuevo titular del partido centenario.

El flamante titular de la UCR marcó sus diferencias tanto con la actual gestión libertaria con como con gobiernos anteriores, al afirmar que "el superávit por el superávit mismo no sirve de nada" y que cuando "no hay corrupción en el Estado, la plata alcanza". "El superávit mismo no sirve de nada; sirve cuando se hace obra, cuando se garantiza seguridad, salud y educación", señaló. Bajo su liderazgo, la UCR se mostrará como dialoguista con el gobierno de Javier Milei, pero no alineado.

El joven abogado de 36 años, que tiene el respaldo del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, fue elegido tras una acordada entre delegados provinciales, intendentes, representantes de la Juventud Radical y la Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad. “Acá venimos a construir con mucha humildad, con militancia, donde nadie manda a nadie, sino que tenemos la responsabilidad de demostrar diálogo y de escuchar lo que la sociedad tiene para decirnos”, agregó.

Durante su alocución, Chiarella dedicó una mención especial a los mandatarios radicales y, en particular, a Pullaro, a quien acompaña desde su tiempos de estudiante en la ciudad de Rosario. “Gracias por el respaldo, por tu confianza, por tu ejemplo militante y por todo lo que venimos transformando la provincia de Santa Fe, con quien comparto la militancia desde hace casi veinte años”, sostuvo.

Además del apoyo del santafesino, los dirigentes radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), referenciados en Provincias Unidas, también le dieron su apoyo al intendente de Venado Tuerto, que desde hace seis años lleva los hilos de esa ciudad santafesina. "Es una figura de consenso que reúne las condiciones, por renovación y gestión", afirmaron a El Destape desde el frente que agrupa a gobernadores de la UCR.

Desde la UCR destacaron que llevó adelante una "gestión exitosa" en la tercera ciudad más grande de Santa Fe , la cual gobierna "con superávit" desde hace seis años. "Es un intendente que llega de la mano de Pullaro", plantearon antes de que asuma.

Quién es Leonel Chiarella

Es un abogado santafesino de 36 años que en el año 2019 se convirtió en el intendente más joven de la historia de Venado Tuerto. Luego, en 2023, fue reelecto con el 83% de los votos. "Lo que hicimos fue ordenar las cuentas, acortar un montón de gastos innecesarios. En el primer mes despedimos a un montón de trabajadores, pero que no iban a trabajar", decía Chiarella en una entrevista de hace un mes en Infobae.

Desde esta tarde se convertirá en el presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo. “Cuándo no se roba los recursos alcanzan”, es su frase de cabecera para definir la necesidad de tener “un estado eficiente”, indicaron desde la UCR.