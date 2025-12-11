Crece el acuerdo en la UCR para que un intendente cercano a Pullaro sea el reemplazo de Lousetau

La Unión Cívica Radical (UCR) realizará el próximo viernes su plenario de renovación de autoridades del Comité Nacional, actualmente liderado por el senador Martín Lousteau, quien no seguirá en el cargo y se deberá votar su reemplazo. Uno de los nombres que cobra fuerza y que cuenta con apoyo de los gobernadores radicales es el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, según fuentes del partido.

El plenario se realizará desde las 14 en la sede que la UCR tiene en Alsina 1786, ciudad de Buenos Aires, donde se congregarán delegados provinciales, intendentes, representantes de la Juventud Radical y la Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad. A partir del 10 de diciembre, Lousteau dejará su cargo en el Senado y asumirá como diputados del bloque de Provincias Unidas. Desde su entorno ya dejaron trascender que, tras dos años, no se postulará nuevamente para dirigir la Convención.

Fuentes cercanas al partido aseguraron a El Destape que está "muy avanzando" el acuerdo entre todos los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) para que el nuevo presidente boina blanca sea Chiarella, el dirigente de 36 años que tiene a cargo la ciudad santafesina de Venado Tuerto. "Es una figura de consenso que reúne las condiciones, por renovación y gestión", afirman desde el sector referenciado en Provincias Unidas.

Desde la UCR destacan que llevó adelante una "gestión exitosa" en la tercera ciudad más grande de Santa Fe , la cual gobierna "con superávit" desde hace seis años. "Es un intendente que llega de la mano de Pullaro", plantean.

Quién es Leonel Chiarella

Es un abogado santafesino de 36 años que en el año 2019 se convirtió en el intendente más joven de la historia de Venado Tuerto. Luego, en 2023, fue reelecto con el 83% de los votos. "Lo que hicimos fue ordenar las cuentas, acortar un montón de gastos innecesarios. En el primer mes despedimos a un montón de trabajadores, pero que no iban a trabajar", decía Chiarella en una entrevista de hace un mes en Infobae.

Durante este año en un encuentro en Panamá, fue elegido como uno de los 30 intendentes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local (RIL). "Ante las amenazas narco tenés dos caminos, o retrocedés o vas a fondo, nosotros vamos a fondo como lo hace nuestro gobernador Maximiliano Pullaro en Santa Fe", agregaba al resaltar el "esquema de seguridad" con el que esa provincia "bajó el 60% de los delitos".