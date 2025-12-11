En medio de cuestionamientos, Zdero cambia su gabinete: asume un diputado que criticó las candidaturas testimoniales

En medio de cuestionamientos a su gestión, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, mueve el tablero: este miércoles, oficializó cambios en su Gabinete y confirmó la incorporación de dos nuevos ministros que asumirán este jueves en la Casa de Gobierno. El mandatario radical eligió a Julio Ferro para encabezar el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y a Diego Gutiérrez, quien pasará a conducir el Ministerio de Desarrollo Humano.

El Ejecutivo encuadró las modificaciones en “una nueva etapa de gestión” orientada a fortalecer la administración pública, garantizar el orden, profundizar políticas educativas, robustecer el sistema de salud y ampliar la seguridad en todo el territorio provincial. Sin embargo, Zdero no solo le copia el modelo de ajuste al presidente Javier Milei, sino también una práctica que profundiza la desconfianza en el sistema electoral.





Ferro, abogado y hasta ahora asesor legal de la Gobernación, fue electo diputado provincial en los comicios de octubre, pero no accederá a su banca tras aceptar la convocatoria del gobernador. Desde su nuevo rol encabezará la estratégica cartera encargada de la institucionalidad, el diálogo político, la justicia y los derechos humanos.

Su desembarco no pasa desapercibido: durante la campaña de 2025 había cuestionado con dureza la candidatura testimonial de Jorge Capitanich, cuando el entonces gobernador compitió para diputado provincial sin intención de asumir. “Se burló de la gente”, afirmó en aquel momento en diálogo con medios locales. Y agregó: “Esas candidaturas testimoniales son una burla a la voluntad popular”.

Ferro, quien pedía que todos los candidatos firmaran un compromiso para asumir como legisladores, ahora será ministro. El deber quedó en el cajón y la coherencia en el olvido.

El segundo cambio implica la salida del actual titular del área y la llegada de Gutiérrez, abogado y vocal del IPDUV, con amplia experiencia en materia jurídica y social. El Ejecutivo provincial destacó que su incorporación apunta a reforzar uno de los ejes centrales del esquema de gobierno: la articulación territorial y la atención de políticas sociales de base. La Casa de Gobierno confirmó que los cambios responden a la necesidad de “actualizar” la estructura según las demandas del contexto.

A pedido de Zdero: el oficialismo recortó salarios de los estatales de Chaco

La última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Chaco terminó convertida en uno de los debates más tensos del año: tras una caliente discusión, el oficialismo logró aprobar la modificación del artículo 37 de la Ley 800-H, que actualiza el porcentaje de aportes al Fondo de Alta Complejidad (FAC) del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP).

El Proyecto de Ley 2343/24, que finalmente tuvo luz verde con 17 votos a favor y 13 en contra,, incrementa el aporte personal del 2% y eleva al 2,5% el aporte de los funcionarios de los tres poderes del Estado, incluidos cargos electivos, autoridades superiores y directores de empresas con participación estatal. Además, aumenta la contribución del Estado Provincial, Municipal, Ecom Chaco SA y el Fondo de Jubilaciones, en los mismos porcentajes.

La medida fue defendida por el oficialismo como una actualización necesaria para sostener tratamientos de alta complejidad, como oncológicos, renales o trasplantes, cuyo costo “creció exponencialmente en los últimos años”, según expusieron varios legisladores.

Sin embargo, desde la oposición aseguran que es una nueva arremetida del gobierno de Zdero contra el pueblo chaqueño. El diputado provincial electo por el peronismo, Luciano Moser, rechazó la aprobación del aumento y aseguró que este nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores es consecuencia de la pésima administración del Gobierno provincial. “Zdero hizo campaña con los docentes, los policías, los enfermeros y los médicos, que ahora pagan las consecuencias del ajuste brutal y su mala administración financiera”, enfatizó.

A su vez, sostuvo que, en todo 2025, "los empleados públicos solamente tuvieron un aumento del 6,4% con una inflación, que cerrará en torno al 31%". "Esto se traduce en una fortísima pérdida de su poder adquisitivo”, aseguró en diálogo con medios locales.