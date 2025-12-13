Post elecciones, Milei visitó Córdoba: "Cachetazo en las urnas"

Javier Milei encabezó una recorrida por Córdoba capital, donde agradeció a la provincia mediterránea el respaldo en las elecciones legislativas. "Durante este último años nos torpedeado la base de nuestro programa económico, sin embargo los argentinos de bien le devolvimos con un cachetazo en las urnas", afirmó el Presidente

Acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los diputados de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, el Jefe de Estado volvió a considerar ataques a las iniciativas de la oposición que buscan frenar su política de ajuste.

En ese contexto, destacó la ley de "compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", que propone penar a los funcionarios o gobernadores que emitan divisa o incurran en déficit fiscal. "Hemos enviado un proyecto de ley para terminar con los políticos populistas e irresponsables", afirmó.

Milei afirmó que los "que traten de sabotear el equilibrio fiscal y la política monetaria, van a tener de uno a cinco años de prisión" y acotó: "Se terminó la joda de cagar a los argentinos de bien".

En una breve caravana, en la que habló por megáfono desde una camioneta, el líder de LLA afirmó que "Córdoba fue un baluarte"´en las elecciones legislativas y adelantó que "cuando termine el período de sesiones extraordinarias" van "a continuar con las reformas" que enviará al Congreso, gracias a la mayoría obtenida en las últimas elecciones.

Los Milei encabezarón la jornada en Córdoba en lo que denominaron el Tour de la Gratitud, una iniciativa federal destinada a agradecer el acompañamiento en las últimas elecciones. Según se señaló, estas recorridas se replicarán en distintas provincias del país.

Javier Milei visitará el Reino Unido en 2026 y buscaría negociar la exportación de armas

Milei visitará Reino Unido en 2026 y ya habría comenzado negociaciones con Londres para revisar la prohibición británica sobre la exportación de armas y componentes militares hacia Argentina, que rige desde 1982 tras la Guerra de Malvinas, según un medio inglés. De esta manera, se convertirá en el primer mandatario argentino en viajar a Londres desde 1998.

En este marco, Milei anunció que en abril o mayo de 2026 realizará una visita oficial al Reino Unido y, según declaró a The Telegraph, “no hay potencias mundiales sin poder militar” y “ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”. Allí buscará reunirse con el primer ministro, Keir Starmer, y con líderes opositores como Nigel Farage, a quien elogió por su visión sobre el Brexit.