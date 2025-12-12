En el Senado, oficialismo y oposición hacen cuentas para imaginar la suerte de la reforma laboral

Luego de recibir a la conducción de la CGT, los senadores de Unión por la Patria se reunieron con las jefaturas de las CTA y de ATE, encabezada por su secretario general, Rodolfo Aguiar, donde convinieron en la necesidad de trabajar por el rechazo de la reforma laboral enviada por el Ejecutivo de la que "no se salva ni un artículo y va a terminar por destruir el empleo en la Argentina", según la visión del sindicalista. El problema para la bancada que preside José Mayans que ya no maneja el número de otros tiempos y ahora depende del acompañamiento de bancadas provinciales que mostraron ser influenciables a las promesas de la Casa Rosada. Recién asumida como jefa de la bancada del oficialismo, Patricia Bullrich quiere anotarse su primer gran triunfo, para lo que ya trabaja en el convencimiento de los 15 senadores que le faltan. "Está muy complicado, pero hay chances", resumía un senador del peronismo.