Cuánto le cobra en impuestos ARCA al ganador del Quini 6.

En el sorteo del último domingo del Quini 6 correspondiente a la modalidad Revancha, una persona de Reconquista, Santa Fe, ganó más de $8.800 millones. Sin embargo, este no será el monto que reciba, ya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se quedará con una parte en concepto de impuestos.

Esto se da porque la ex AFIP cobra aranceles por los premios obtenidos en juegos de sorteo según la Ley 20.630, lo cual incluye quinielas, loterías, rifas, entre otras.

El premio base de la apuesta, según fuentes de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe, se fijó en $8.881 millones, resultado de una bolsa acumulada. Los números ganadores fueron el 06, 14, 18, 23, 35 y 39.

El cálculo utilizado para la retención por parte del gobierno nacional sobre el premio el del 31 por ciento sobre el 90 por ciento del total. Esto significa que sobre la suma de $8.881.000.000, resultó en una base imponible de $7.992.900.000 sobre la cual la ARCA impuso la retención fiscal.

Con cuánto dinero se queda ARCA del premio del Quini 6

De esta manera, la cifra correspondiente a impuestos se calculó en $2.477.799.000, una suma que representa cerca de un 27,9 por ciento del monto bruto. Por este motivo, el ganador recibirá un monto final de $6.403.201.000.

El detalle del premio que recibe el ganador:

Premio total del Quini 6 (modalidad Revancha): $8.881.000.000

(modalidad Revancha): $8.881.000.000 Base imponible para impuestos : 90 por ciento del premio total - $8.881.000.000 x 0,90 = $7.992.900.000

: 90 por ciento del premio total - $8.881.000.000 x 0,90 = $7.992.900.000 Impuesto aplicado por ARCA : 31 por ciento sobre la base imponible - $7.992.900.000 x 0,31 = $2.477.799.000

: 31 por ciento sobre la base imponible - $7.992.900.000 x 0,31 = $2.477.799.000 Retención impositiva efectiva : el monto retenido equivale al 27,9% del premio total - ($2.477.799.000 / $8.881.000.000) x 100 = 27,9%

: el monto retenido equivale al 27,9% del premio total - ($2.477.799.000 / $8.881.000.000) x 100 = 27,9% Monto neto que recibe el ganador:$8.881.000.000 – $2.477.799.000 = $6.403.201.000

Cabe señalar que por motivos de seguridad, la identidad del ganador, de más de 6 millones de pesos, permanece bajo estricta reserva hasta que concluya el proceso de validación y cobro.

"Uno de los atractivos principales de la modalidad Revancha consiste en que la totalidad de la recaudación se destina a conformar el pozo mayor, lo que dinamiza las expectativas de los jugadores e incrementa la posibilidad de premios multimillonarios", explicaron Voceros de la Lotería de Santa Fe.

El plazo para reclamar el premio se mantiene en noventa días, según el reglamento oficial. Pasado ese periodo, la suma no cobrada retorna a los fondos generales de la lotería.