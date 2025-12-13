Es la ruta con la numeración más alta pero con pocos kilómetros: pasa por el pueblito más austral de Argentina

Argentina tiene una de las superficies más grandes del mundo y por eso, existen tantos rincones diferentes y atractivos para conocer y enamorarse. Uno de ellos es el trayecto que hace la Ruta Nacional 293, que tiene la numeración más alta del país pero, al mismo tiempo, es una de las más cortas en kilómetros.

Además se encuentra ubicada en el extremo sur de Santa Cruz, donde conecta con un paso fronterizo que une dos de los territorios más imponentes de la Patagonia.

Durante décadas, la RN 293 era un largo camino que se extendía por casi 300 kilómetros desde las afueras de Río Gallegos hasta el paraje Cancha Carrera. Sin embargo, cambios administrativos y de infraestructura vial modificaron por completo su fisonomía: una resolución redistribuyó 287 kilómetros para incorporarlos a la popular Ruta Nacional 40.

De esta manera, la Ruta Nacional 293 quedó reducida a un tramo de 10 kilómetros, pero con la numeración más alta de todas las rutas de la Argentina.

A pesar de su corta extensión, sigue siendo estratégica. Su inicio actual se encuentra como un desvío de ripio que nace de la RN 40 y avanza hacia el paso internacional Laurita - Casas Viejas.

Por este corredor circulan diariamente viajeros que conectan Río Gallegos con Puerto Natales, en Chile, en un trayecto que combina rutas de ambos países y que se ha vuelto un clásico entre quienes recorren la Patagonia austral.

En la Ruta Nacional 293 se encuentra el pueblo más austral de Argentina

La zona que atraviesa la RN 293 forma parte del Departamento Güer Aike, el más austral de la Argentina. Se trata de una región amplia, bella, muy poco poblada y en la que la estepa domina el paisaje.

Aunque el departamento cuenta con más de 135.000 habitantes, el sector atravesado por esta ruta es prácticamente remoto. Su punto poblado más cercano es Rospentek Aike, una localidad con menos de 700 habitantes.

Por supuesto, esto no implica ningún obstáculo para quienes quieran disfrutar de unas vacaciones tranquilas, rodeados de paisajes imponentes y en contacto con la naturaleza.