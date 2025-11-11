Cómo es el estilo "Japandi", el look que será tendencia en el verano 2026.

Desde hace un tiempo, la moda se instala en la sociedad a través de las redes sociales, más que las pasarelas. TikTok es una plataforma que va de la mano con el mundo textil y a través de sus trends y figuras populares imponen nuevas tendencias que impactan entre los más jóvenes. Tal es el caso del estilo "Japandi", un look sobrio, refinado, con aires orientales y simpleza que aporta una estética clean y relajada.

Esta tendencia, nacida en Japón, tiene como ejes principales la comodidad, la neutralidad y el equilibrio visual. Para ello, prioriza los cortes rectos, las paletas de colores oscuros, en tonos grises y tierra, y los materiales nobles. En el continente asiático Japandi es una filosofía de vida que apuesta por la tranquilidad y la autenticidad.

Cómo armar un look japandi con la ropa que tenés en tu casa

1. Paleta neutra y materiales naturales

La prendas básicas en colores neutros, como el blanco, el beige, arena, gris o negro brindan naturalidad y suavidad. Podés combinar una camisa blanca oversize con un pantalón de lino y sandalias bajas.

2. Siluetas descontracturadas

Los outfits Japandi no aprietan, caen y acompañan el cuerpo. Los pantalones amplios, las blusas sueltas y los vestidos largos, sin estampas ni costuras, acompañan perfecto a la armonia de esta moda.

El estilo Japandi se impone entre las tendencias de la moda 2026.

3. Capas de ropa

La superposición de ropa una pieza clave en el estilo Japandi, aunque debe verse orgánica y sin demasiado volúmen. Por ejemplo, se puede usar un suéter liviano encima de un vestido, o una camisa debajo de una remera.

4. Accesorios minimalistas

Los pequeños accesorios, como aros chicos, anillos finitos o relojes minimalistas suman al outfit Japandi. Además, agregar una tote bag de lona o pequeñas carteras de cuero en colores tierra aporta un aire descontracturado.

5. Calzado cómodo

Los calzados japandi son aquellos que priorizan la comodidad sin perder la elegancia, como los mocasines, las sandalias bajas de tiras finas o las zapatillas de lona en colores claros.