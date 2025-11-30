Dolientes acuden en masa al lugar del incendio de Hong Kong mientras Pekín advierte contra protestas

Miles de personas acudieron el domingo a rendir homenaje a las víctimas del incendio más mortífero ocurrido en Hong Kong en más de 75 años, mientras Pekín advertía de que reprimiría cualquier protesta "antichina" posterior al siniestro.

La causa del incendio en un complejo de apartamentos de gran altura se sigue investigando, en medio de la indignación pública por no haberse advertido del riesgo de incendio y por las pruebas de prácticas de construcción inseguras.

La policía informó el domingo que el número de víctimas mortales confirmadas aumentó a 146 tras completar el rastreo de cinco de las torres incendiadas. Se han encontrado algunos cadáveres en escaleras y azoteas donde los residentes habían intentado huir.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más de 40 personas siguen desaparecidas, según la policía.

Los dolientes hicieron cola durante más de un kilómetro a lo largo de la orilla de un canal cercano al complejo de viviendas incendiado de Wang Fuk Court para depositar flores blancas por los fallecidos, y la gente seguía llegando a última hora de la tarde.

Algunos adjuntaron notas dirigidas a las víctimas y depositaron flores, entre ellas crisantemos, que simbolizan el dolor en la cultura china.

El olor a humo todavía flotaba en el aire cuatro días después de que el rápido incendio se propagara por el exterior de siete torres residenciales en renovación en el distrito de Tai Po, al norte de Hong Kong.

Joey Yeung, de 28 años, dijo que había venido con su familia para llorar a las víctimas y con sentimientos de rabia hacia los responsables. En el incendio se quemó el apartamento de su abuela.

"No puedo aceptarlo. Así que hoy he venido con mi padre y mi familia a depositar flores", declaró Yeung a Reuters. "No pido que me devuelvan nada, pero al menos que se haga algo de justicia con las familias de los fallecidos, con los que siguen vivos".

Siete trabajadoras domésticas indonesias y una ayudante filipina se encontraban entre los fallecidos y decenas de trabajadores inmigrantes siguen desaparecidos. Cientos de personas asistieron el domingo por la mañana a oraciones al aire libre en el centro de Hong Kong por la comunidad filipina de la ciudad.

La policía detuvo el sábado a Miles Kwan, de 24 años, que formaba parte de un grupo que lanzó una petición exigiendo una investigación independiente sobre la posible corrupción y una revisión de la supervisión de la construcción, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Reuters no pudo determinar si había sido detenido.

La policía de Hong Kong no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La petición en línea promovida por el grupo reunió más de 10.000 firmas el sábado por la tarde antes de cerrarse.

Poco después, un residente de Tai Po que vive en el extranjero lanzó una segunda solicitud con peticiones similares. Hasta el domingo contaba con más de 2.700 firmas. "El gobierno debe a los hongkoneses una auténtica y explícita rendición de cuentas", decía la petición.

El incendio que arrasó siete torres residenciales cerca de la frontera con China continental ha conmocionado a Hong Kong y las autoridades han puesto en marcha investigaciones penales y sobre corrupción.

Las autoridades de seguridad nacional de China advirtieron el sábado a los individuos contra el uso del desastre para "volver a sumergir a Hong Kong en el caos" de 2019, cuando las masivas protestas prodemocráticas desafiaron a Pekín y desencadenaron una crisis política.

"Advertimos severamente a los perturbadores antichinos que intentan 'perturbar Hong Kong a través del desastre'. No importa qué métodos utilicen, sin duda serán responsabilizados y castigados estrictamente".

ALARMAS QUE NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE

Las autoridades han detenido a 11 personas en relación con el incendio, mientras investigan posibles casos de corrupción y el uso de materiales inseguros durante las reformas.

Las operaciones de rescate concluyeron el viernes, aunque la policía afirma que podrían encontrar más cadáveres mientras rastrean los peligrosos edificios calcinados, lo que podría llevar entre tres y cuatro semanas.

El incendio comenzó el miércoles por la tarde y rápidamente arrasó siete de los ocho bloques de 32 plantas del complejo, que estaban envueltos en malla verde y andamios de bambú, y recubiertos de espuma aislante para las renovaciones.

Las autoridades han declarado que las alarmas contra incendios del complejo, en el que viven más de 4.600 personas, no funcionaban correctamente.

El incendio es el más mortífero de Hong Kong desde 1948, cuando 176 personas murieron en las llamas de un almacén.

El año pasado, las autoridades informaron a los residentes de Wang Fuk Court que se enfrentaban a "riesgos de incendio relativamente bajos" tras quejarse de los riesgos de incendio que planteaban las reformas, según el Departamento del Trabajo de la ciudad.

Los residentes plantearon sus preocupaciones en septiembre de 2024, en particular sobre la inflamabilidad potencial de la malla que los contratistas utilizaban para cubrir los andamios, dijo un portavoz del departamento.

Con información de Reuters