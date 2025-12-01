Por qué se anuló el sobreseimiento de Cristian Graf por el crimen de Fernández Lima: "Encubrimiento"

El pasado viernes la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones anuló el sobreseimiento de Cristian Graf por el asesinato de Diego Fernández Lima, cuyos restos fueron encontrados en el patio de la casa de los Graf en Coghlan, en mayo de este año.

Fernández Lima estaba desaparecido desde 1984 y era buscado intensamente por su familia desde hace 41 años. Graf era su compañero de colegio y estaba imputado por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

El sobreseimiento que no fue

El 27 de octubre a Cristian Graf lo sobreseyó el juez nacional en lo criminal y correccional Alejandro Litvack. La familia de Fernández Lima apeló la resolución y, finalmente, el pasado viernes el juez Ignacio Rodríguez Varela decidió que Graf continúe siendo investigado por el asesinato. El expediente regresa ahora al fiscal Martín López Perrando.

En el fallo que anuló el sobreseimiento se cuestióno la declaración indagatoria de Graf en el comienzo del proceso. “Se atribuyen a Norberto Cristian Graf los sucesos ocurridos con posterioridad al hallazgo de los restos óseos de quien fuera en vida Lima el 20 de mayo de 2025, en las que llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente", menciona el escrito.

Y enumera: "La generación de explicaciones inverosímiles, concretamente la ‘existencia de una iglesia’, ‘un establo’, o ‘un camión que pudo haber traído tierra con esos huesos’, con la finalidad de restar significación al hallazgo; b) una conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades, con intención de desviar la investigación; c) el silencio posterior y la ausencia de colaboración, pese a la magnitud del hallazgo; d) la pasividad demostrada ante tal hallazgo que llevó a que ni siquiera llamara a las autoridades policiales; e) la absoluta prescindencia de participación a posteriori de este, ya que durante los dos primeros meses de investigación nadie se interesó por saber las contingencias del hallazgo, interés que sí se disparó ferozmente en cuanto se supo quién era el occiso”.

“Que el deceso acaeciera en 1984 verifica un vínculo entre la víctima y el encausado en tanto resultaban ser ni más ni menos que compañeros de colegio, circunstancia suficientemente demostrada para sostener esa afirmación mediante informes y testimonios de quienes coincidieron con ambos en aquella época. Por ello, no hay posibilidad de desvincular, a esta altura, al nombrado del homicidio, ya sea como autor, cómplice o cualquier otro grado de participación y en una línea temporal evidentemente distinta y excluyente a la del delito por el cual se pretende limitar el examen de su eventual responsabilidad”, agrega el fallo.

La reacción de los Fernández Lima

“Esperamos que se sepa quien lo mató. La Justicia va a investigar el asesinato de Diego, necesitamos saber la verdad, que se lo investigue a Cristian”, reaccionó el hermano de la víctima, Javier Fernández Lima en diálogo con radio Mitre.

“No quiero apresurarme, hay muchas hipótesis. Creo que no se debería matar a una persona por la espalda, intentar descuartizarla y enterrarla en el fondo de tu casa, no creo que se justifique nada, es una locura. Quiero ver qué dice la Justicia, sospechas tenemos todos. Algunos hablan de algo sexual, otros de una moto, de envidia, yo quiero que la verdad salga a la luz”, continuó Javier.

Además aseguró que a Graf “no le cree nadie” y que “por suerte” la Cámara de Apelaciones “no le creyó”. “Ojalá lleguemos a la verdad y se haga justicia por la memoria de mi hermano y de mi papá, que falleció buscándolo. Todavía mi mamá mira el reflejo del espejo a ver si viene, no se da cuenta”, sintetizó.