"La familia Graf decidió asesinarlo": la cruda declaración del hermano de Diego Fernández Lima en la despedida de sus restos

El viernes pasado, la familia de Diego Fernández Lima pudo ofrecer una ceremonia para despedir, finalmente, los restos del adolescente desaparecido en Villa Urquiza durante el año 1984. Los familiares y allegados de Fernández Lima se reunieron allí y dieron duras declaraciones a la prensa.

"Pienso que la Justicia me está abandonando otra vez, como abandonó a mi papá hace 41 años. Está todo más que claro", expresó Javier Fernández Lima, hermano de la víctima, en relación a la complicada situación judicial que atraviesa el caso. Este miércoles, se realizará una audiencia para tratar la apelación al sobreseimiento de Cristian Graf, principal sospechoso del crimen.

Graf es un ex compañero de colegio de Diego Fernández Lima y es también el propietario de la vivienda donde se encontraron los restos del adolescente desaparecido. Fue acusado por encubrimiento al momento del hallazgo, pero luego -tras una presentación judicial de su defensa- fue sobreseído por el juez Alberto Litvack. La causa por el homicidio se encuentra prescripta.

“Alguien tiene que pagar, porque la familia Graf decidió asesinarlo y nosotros seguimos sufriendo”, expresó Javier y agregó que irá “hasta las últimas consecuencias” para conocer qué pasó con su hermano.

Fernández Lima fue asesinado de una puñalada en el tórax

El equipo forense que trabajó en la examinación de los restos pudo determinar la causal de muerte de Diego Fernández Lima y además confirmar que existió un intento de desmembramiento. El adolescente desaparecido fue asesinado de una puñalada en el tórax.

En declaraciones ante los medios presentes en el sepelio, Javier Fernández Lima dijo que necesita saber la verdad, para entender por qué fue "todo tan macabro". “Mi madre está confundida, muy triste, al igual que yo. Es una sensación muy rara. Diego salió caminando de casa y yo fui el otro día a la morgue y me dieron una cajita con los restos”, expresó.

"Voy a ser la voz de Diego hasta el día que me muera"

“Necesito que la familia Graf pague este dolor. Son 41 años de incertidumbre, tristeza, angustia. Se les ocurrió quitarle la vida a mi hermano, le robaron los sueños. Yo no tengo sobrinos, no sé cómo hubiese sido mi vida con él”, continuó Javier y agregó que los Graf “andan sueltos por la calle y eso es un peligro”.

“A mí me arruinaron la vida. Yo trato de estar bien por mi mamá, mis hijos, mi señora, pero ¿por qué? ¿para qué? Le quitaron la vida a un ser humano. Voy a ser la voz de él hasta el día que me muera", sentenció Javier.