Lula lidera escenarios para elecciones 2026, mejoran índices de aprobación personal y del Gobierno: sondeo

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una rueda de prensa en el segundo día de la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica

25 nov (Reuters) -Luiz Inácio Lula da Silva lidera todos los escenarios para las elecciones de octubre del próximo año en Brasil, según un sondeo de CNT/MDA divulgado el martes, que también mostró un aumento en la evaluación positiva del Gobierno federal y en la aprobación personal del mandatario.

Según el sondeo, realizado por el instituto MDA y encargado por la Confederación Nacional de Transportes, Lula lidera el escenario que incluye al expresidente Jair Bolsonaro, inelegible para competir, por 39%-27%. En la encuesta anterior, en septiembre, Lula se imponía por 36%-30%.

Los otros posibles candidatos suman un 23% de las preferencias.

En una simulación con el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ha sido señalado como posible candidato de Bolsonaro a la presidencia, Lula se impondría 42%-22%.

Si el diputado Eduardo Bolsonaro, acusado en el Supremo Tribunal Federal (STF) de intentar interferir en el proceso en el que su padre fue condenado por un intento de golpe de Estado, apareciera como candidato, Lula se impondría por 43%-17%.

Lula también tiene ventaja en todos los escenarios de segunda vuelta.

La encuesta también mostró que la evaluación positiva de Lula fue del 34%, frente al 31% de septiembre; mientras que su evaluación negativa fue del 36%, frente al 40% de la encuesta anterior.

En cuanto a la aprobación personal de Lula, la encuesta mostró que el 49% desaprueba al presidente, el mismo nivel que en la encuesta anterior, mientras que los que aprueban ahora su gestión suman el 48%, frente al 44%.

El MDA entrevistó a 2.002 personas entre el 19 y el 23 de noviembre. El margen de error de la encuesta es de más o menos 2,2 puntos porcentuales.

(Por Eduardo Simões. Editado en español por Javier Leira)