Baby Etchecopar explicó las "dos posibilidades" que tiene Milei.

En su editorial de A24, el conductor Ángel "Baby" Etchecopar trazó un crudo diagnóstico sobre el gobierno de Javier Milei. Qué dijo el lunes en su programa, Basta Baby.

Frente a una pantalla gigante con la imagen de un cohete despegando, Baby Etchecopar comparó al Presidente con "Juancito", el constructor de la nave.

"Lo único que nos queda son dos posibilidades: o nos estrellamos o llegamos a la Luna", sentenció el periodista. Según su visión, "la Argentina no tiene más variante que tratar de que Juancito llegue", aunque reconoció la incertidumbre que vive la sociedad: "No sabemos ni cuándo sale, ni hasta dónde llega, ni si tiene combustible".

Etchecopar no ahorró críticas para el entorno del mandatario. Si bien pidió apoyar los dos años que quedan de gestión, fue lapidario con el gabinete. "Los astronautas que tiene alrededor son un disparate", disparó Baby. Sin embargo, ironizó diciendo que eso es "coherente con el constructor del cohete".

Por qué Baby Etchecopar "hizo las paces" con Milei

En el tramo más reflexivo de su editorial, el conductor confesó que "hizo las paces" con la idea del Gobierno, pero desde un lugar de resignación absoluta ante la falta de opciones coherentes en la oposición y el kirchnerismo. "Todos sabemos que es mentira. Pero es la única mentira que tenemos", lanzó con dureza y concluyó: "Todos sabemos que es una locura, un chino, pero nadie propuso nada coherente. En un país con el grado de incoherencia que tenemos, es la mejor forma de comprender este gobierno".