Secuestraron, ataron y abandonaron a una mujer al borde de un acantilado en Santa Cruz: investigan un ajuste narco

Un escalofriante episodio tuvo lugar en la zona costera norte de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Una mujer de 28 años fue hallada maniatada y en estado semiinconsciente cerca del borde de un acantilado. La víctima logró relatar a las autoridades que su secuestro fue obra de dos hombres, quienes intentaron arrojarla al mar antes de dejarla abandonada en un paraje desolado.

El hallazgo se produjo alrededor de las 19 horas del pasado domingo, cuando un grupo de personas que se dirigía hacia el camino de la Cueva de los Leones advirtió la presencia de la joven. La rápida intervención permitió notificar a las fuerzas de seguridad y al servicio de emergencias, logrando que la mujer recibiera la asistencia médica y policial necesaria.

El testimonio clave de la víctima, recogido por los investigadores de la Policía de Santa Cruz, indica que el secuestro ocurrió mientras caminaba por la calle 25 de Mayo, cerca de la cancha de Deseado Juniors. En ese punto, fue interceptada por dos hombres que la subieron a la fuerza a un automóvil blanco sin mediar palabra.

De acuerdo a lo informado por medios locales, la joven relató que fue conducida con las manos atadas por un trayecto de aproximadamente tres kilómetros, hasta alcanzar el sector de acantilados que caracteriza la costa norte de la ciudad. Una vez en el lugar, y bajo una evidente amenaza de muerte, los agresores intentaron arrojarla al mar. Por motivos que aún se investigan, el plan no se concretó, y en su lugar, la abandonaron a escasos metros del precipicio, en una zona de difícil acceso y escaso tránsito.

Secuestro en Santa Cruz: rescate y posible ajuste de cuentas

Luego de ser rescatada, y conforme a lo reportado por fuentes cercanas a la investigación, la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Distrital de Puerto Deseado. Allí fue sometida a chequeos de control y recibió atención médica primaria. El personal médico confirmó que, a pesar de la gravedad del episodio, presentaba lesiones físicas menores, siendo el principal cuadro de atención el profundo shock emocional.

La principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado a una deuda por drogas que tendría la pareja de la víctima con narcotraficantes. Según el último informe, la joven se encuentra fuera de peligro físico, pero quedó bajo la estricta supervisión de personal de salud y contención psicológica debido al fuerte shock emocional sufrido

El Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 tomó intervención inmediata en el caso. En paralelo, se realizó una inspección ocular en el lugar y la División de Investigaciones (DDI) comenzó a trabajar en la recolección de pruebas y la identificación de los responsables. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sospechosos identificados.