Trabajadores pesqueros denuncian despidos.

El gobierno de Javier Milei no sólo provocó una fuerte crisis económica, sino que también facilitó la pérdida de derechos laborales, como es el caso de un grupo de trabajadores pesqueros que denuncian despidos por tener juicios con la ART y represalias por defender a sus compañeros.

Se trata de trabajadores de la Banquina Chica del puerto Caleta Paula de la ciudad de Santa Cruz, que salieron a reclamar contra el despido de tres compañeros sin previo aviso ni ningún tipo de justificación y la empresa los dejó sin trabajo a todos.



El domingo los empleados se presentaron para comenzar su jornada con normalidad y en ese momento se enteraron de que tres estibadores quedaban fuera de la empresa sin motivo alguno.

Por este motivo, los operarios realizaron una protesta pacífica en el ingreso al puerto hasta tener algún tipo de respuesta por parte de la empresa y los trabajadores recuperen su puesto laboral, pero por esto, los otros 13 se quedaron sin ingresos y no saben que será de su futuro.

Los despidos se dieron por tener juicios con la ART

"Nos dijeron que no podíamos ingresar, sin motivo. Después, en la Secretaría de Trabajo nos explicaron que la empresa no nos quiere contratar porque tenemos juicios con la ART", relató Matías Cortés, uno de los trabajadores despedidos al medio local La Opinión Austral.

En ese sentido, detalló que los tres operarios mantienen demandas por accidentes laborales ocurridos entre uno y cinco años atrás. "Estoy apto para trabajar. La misma ART me dio el alta. Pero igual nos dejaron afuera", sumó y explicó que según les informaron, el dueño afirmó que la cuota de ART “le subió” y por eso decidió prescindir de ellos.

"Éramos tres lanchas. Dos se hundieron y quedaba una. Como decidimos no descargarla hasta que reintegraran a los compañeros, la empresa decidió dejarnos a todos afuera. Cedió la lancha a otra estiba", agregó respecto del conflicto que afecta hoy a 16 trabajadores.

"A Ezequiel Verbez (ministro de Trabajo) lo llamé, no me atendió. Javier Aravena, lo mismo. La única que se comunicó fue la secretaria de Pesca, que intenta generar una reunión con ministros y la empresa", detalló el trabajador pesquero despedido respecto de la falta de respuesta por parte del gobierno provincial.

Para cerrar, Cortés aclaró que hoy "la manifestación es pasiva", pero que si no obtienen respuestas por parte de la empresa, van a tener que "tomar otras medidas para ser escuchados".