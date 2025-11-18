Los vientos rondaron los 150 kilómetros por hora.

La Patagonia se encuentra en alerta por un intenso temporal que afecta a la región por intensas ráfagas. Esta tarde se registró el hundimiento de tres barcos en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. El fenómeno meteorológico dejó huellas visibles en la infraestructura y la actividad portuaria, especialmente en Puerto Caleta Paula, donde las embarcaciones artesanales de la Flota Amarilla (Yakisa, Barracuda y Alborada) no soportaron el fuerte oleaje y los vientos que alcanzaron los 150 kilómetros por hora.

Santa Cruz se encuentra bajo alerta naranja y este mediodía alcanzaron picos extremos que combinaron fuerza y dirección, de manera que provocaron una marejada difícil de contener dentro del muelle. Las embarcaciones estaban amarradas al momento del incidente, pero las defensas y los cabos cedieron ante la potencia del oleaje.

En minutos, los tres barcos fueron superados por el agua y se hundieron frente a la mirada de los trabajadores portuarios y personal de emergencia. Los responsables de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC) notificaron que las embarcaciones habían sucumbido ante la fuerza de la tormenta.

“Las condiciones meteorológicas fueron determinantes en el hundimiento”, explicaron mediante a través de un comunicado. Tampoco se reportaron víctimas fatales ni heridos, pero la magnitud de las pérdidas materiales activó la coordinación de diversas agencias para controlar la emergencia y definir los pasos a seguir para recuperar los barcos.

Temporal en la Patagonia: cómo sigue en Santa Cruz

Prefectura Naval Argentina intervino rápidamente para asegurar la zona del siniestro, establecieron un perímetro de seguridad y monitorear posibles riesgos adicionales, teniendo en cuenta que el temporal tanto a Santa Cruz como a sectores de Chubut. La inestabilidad del tiempo obligó a reforzar los mecanismos de monitoreo y prevención en la provincia.

La zona también se vio interrumpida en cuanto a conectividad y limitaciones en los servicios públicos. Por su parte, la UNEPOSC puntualizó en que deben esperar hasta que el viento disminuya y los operarios puedan ingresar al puerto sin riesgo.

Además del sector marítimo, los intensos vientos afectaron a otras zonas. En Puerto Deseado y en Caleta Olivia cortaron el suministro eléctrico que fue restablecido durante la tarde, tras la caída de postes y cables, según informó el gobierno provincial.

La circulación en rutas y caminos fue restringida en la mayor parte de la jornada. Las autoridades insistieron en evitar traslados y recordaron la vigencia de la restricción absoluta para vehículos particulares, camiones y transporte de larga distancia, con el fin de prevenir accidentes vinculados al asfalto húmedo, la escasa visibilidad y obstáculos en la calzada.

El flujo habitual de pasajeros también experimentó demoras y reprogramaciones, extendiéndose a quienes tenían previsto abordar vuelos en El Calafate. Solo en Caleta Olivia se registraron más de un centenar de intervenciones por voladuras de techos y daños estructurales en viviendas.