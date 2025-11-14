Preocupación en la Patagonia por la presencia de un extraño ciervo en peligro de extinción en la ruta 40

Preocupación en la Patagonia por la presencia de un extraño ciervo en peligro de extinción.

El Parque Nacional Nahuel Huapi se volvió noticia en los últimos días por la presencia de un extraño ciervo en peligro de extinción: un huemul. La ruta 40, a la altura de los Sieta Lagos, en la zona de Villarino se volvió el escenario de este animal que circula libremente. En pos de su protección, las autoridades emitieron un alerta para que quienes circulen por la zona lo hagan con precaución.

Esta especie fue sistemáticamente cazada durante el siglo XX, por lo que hoy se encuentra en peligro de extinción. Actualmente son menos de mil los ejemplares que habitan la Patagonia, por lo que cada vez que uno de ellos circula por las rutas, las autoridades actúan con velocidad para asegurarse de que nada le suceda. Esta medida se replica en cada una de las especies que habitan el sur de la Argentina, con el objetivo de preservar la fauna local. "Ante la presencia de un huemul en la zona de los Siete Lagos, se solicita circular con extrema precaución entre la Población Urrutia y Lago Villarino", se lee en el comunicado emitido por el Parque Nacional Nahuel Huapi y Lanín.

Un huemul circula por la ruta 40 a la altura de los Sietes Lagos.

Cuáles son las precauciones que hay que tener si se cruza un animal silvestre

El Parque Nacional Nahuel Huapi en su página oficial compartió información sobre cuáles son las precauciones que hay que tener si se cruza un animal silvestre: