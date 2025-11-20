Lamelas junto a Cornejo: "Viñedos, energía, minería"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó con dureza al presidente Javier Milei por aplicar "a rajatabla" determinadas "políticas neoliberales y de apertura indiscriminada". También pidió defender la universidad pública y "no dejar que privatistas y miserables dejen afuera a miles de pibes" de la educación.

“En nuestro país se aplicaron a rajatabla esas políticas neoliberales y de apertura indiscriminada. Cualquier similitud con la realidad… esto ye probó en Argentina”, dijo Kicillof durante la 6º edición del Programa Federal de Formación, un encuentro realizado en la ciudad de Buenos Aires.

Durante el evento, también pidió "defender la Universidad Pública y no dejar que privatistas y miserables dejen afuera a miles de pibes de la educación”.

Luego, en su cuenta de X, el mandatario bonaerense planteó que el país necesita "un modelo de desarrollo con un fuerte contenido nacional y federal y un espíritu de equidad en la distribución de la riqueza".

"No alcanza con tener recursos naturales, la clave es generar valor agregado con trabajo argentino para que las oportunidades de crecimiento sean para todos y todas", agregó.