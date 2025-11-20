El presidente Javier Milei aseguró tener una "absoluta tranquilidad" sobre la responsabilidad de su entorno más cercano en la causa que investiga el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). También acusó a "los medios" y a" la política" de tener "mala intención" con el tema. Sus declaraciones se dieron horas después de que el extitular del organismo, Diego Spanguolo, se negara a declarar y el mismo día que una funcionaria del Ministerio de Economía implicada en el caso, Ornella Calvete, renunciara a su cargo luego de ser encontrada en su casa con US$ 700.000.

"Tengo una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. En esas cosas nosotros somos implacables", señaló Milei en declaraciones a Radio Mitre. Mientras se conocen cada vez más datos de la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, ante quien Spagnuolo no declaró, el Presidente salió en los medios a apuntar contra cierta "mala intención" en el caso en el que está implicada su hermana Karina por presuntas coimas

"Siempre están desfigurando las cosas. Hay mucha mala intención política, de mostrar las cosas de manera que no son, pero no quiero entorpecer el actuar de la justicia. Que la justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos", agregó Milei.

Al ensayar una defensa de su hermana y de otros funcionarios apuntados por el escándalo, Milei hizo una comparación con el caso del diputado del PRO Gerardo Milman, quien fue involucrado en la investigación del intento de magnicidio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022. "Fíjense lo que le hicieron a Milman durante tres años. Durante tres año lo acusaron de cosas aberrantes, está lleno de cosas así", planteó.

Y en esa línea, siguió: "Lamentablemente la política tiene esa mugre, tiene la complicidad de los medios, entonces la política lo juega muy bien esto con los medios: arman causas, se los plantan en los medios de comunicación y eso hace que la justicia se tenga que mover a investigar. Cada una de estas cosas aparecieron tres semanas antes de las elecciones.

Spagnuolo se negó a declarar

Este miércoles, Spagnuolo, el íntimo amigo y abogado de Milei, se negó a dar su testimonio y no respondió las preguntas del fiscal Picardi. En las antípodas de lo que había adelantado su abogado, fuentes judiciales confirmaron a El Destape que el extitular de la Andis se limitó a sostener su inociencia y a negar los hechos que se le imputan.

Más temprano, Mauricio D'Alessandro había dicho que Spagnuolo iba a "explicar" su vínculo con Miguel Calvete, aunque eso no ocurrió. “Dijo que no tenía nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad cuando tuviera acceso a toda la prueba. Va a volver a declarar cuando pueda ver todo el expediente”, contó, sin embargo, a la salida de Comodoro Py. Se trata del tercer acusado que se negó a prestar declaraciones.

En un dictamen de 276 páginas, Picardi sostuvo que la ANDIS funcionó “una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios/as públicos/as que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad y de gran vulnerabilidad social”