En el Gobierno están confiados: creen que Karina Milei no será involucrada por la Justicia en el caso Spagnuolo

Si bien es un tema que genera rispideces y malhumor y el Gobierno prefiere silenciarlo, en Casa Rosada están confiados y creen que Karina Milei no será involucrada por la Justicia en el caso Spagnuolo. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se negó a declarar este miércoles y no respondió las preguntas del fiscal Franco Picardi. Dijo que es inocente y negó los hechos que se le imputan. Ahora, en Casa Rosada quieren que "hable" la Justicia.

"Vamos a dejar actuar al Poder Judicial. Que se investigue qué pasó", afirmó a El Destape en estricto off una fuente inobjetable del primer anillo de confianza de Karina Milei. "Al final van a a ver que ni ella ni los Menem tienen nada que ver", dijo este dirigente de LLA a este portal. Y ratificó: "No estamos preocupados, no va a pasar nada".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mientras declaraba Spagnuolo, Milei en el Salón Blanco del Gobierno recibía al cantante italiano Andrea Bocelli. Una muestra del intento de esta administración de mostrar despreocupación con el tema.

El abogado de Spagnuolo, mientras tanto desde Comodoro Py contaba. “Spagnuolo dijo que no tenía nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad cuando tuviera acceso a toda la prueba. Va a volver a declarar cuando pueda ver todo el expediente”, contó a la salida.

Calvete y un posible chivo expiatorio

Una estrategia en el Gobierno es ir contra Miguel Ángel Calvete, uno de los principales involucrados en el escándalo de los presuntos chats. Es empresario. Su hija, funcionaria de Luis Caputo que renunció la semana pasada, fue encontrada con 700 mil dólares en su casa sin declarar.

Esta causa nace por los supuestos audios en los que el ex titular de la Andis confirmaba un circuito de coimas en la compra de medicamentos para personas discapacitadas donde se afirmaba que el 3% era para Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del principal mandatario. Esa cifra y la iniciales "KM" también figuran en los chats recientemente difundidos.

Hay tres imágenes conseguidas del teléfono de Miguel Ángel Calvete que son clave porque sitúan al propio Spagnuolo ingresando al domicilio del primero. El fiscal de la causa señala que "existió un sistema de retornos a diversos/as funcionarios/as públicos/as" durante el gobierno libertario. "Diego Orlando Spagnuolo recibió de parte de Miguel Ángel Clavete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje", apunta.

La fiscalía acusa a Calvete padre, junto a Spagnuolo y otros 14 ex funcionarios, de integrar una organización que direccionaba compras de las denominadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Entre todos esos nombres, por ahora, no están ni Karina Milei ni los Menem. En el Gobierno respiran aliviados momentáneamente con esa información. "Nosotros estamos tranquilos", le dijo un karinista a El Destape sobre el accionar de la Justicia contra ese grupo.