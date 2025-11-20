El juez laboral Enrique Catani desmintió a Milei: "La industria del juicio no existe"

Enrique Catani, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Enrique Catani, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, habló con el equipo de El Destape 1070 sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Puso el foco en las declaraciones que hizo el presidente de la Nación, sobre el objetivo de "desarticular la industria" del juicio laboral que tiene la reforma, a lo que el propio Catani calificó como "una frase efectista" dado que "no hay estudios serios que indiquen que la Argentina tiene más juicios laborales que otros países". "No existe la industria del juicio", afirmó.

"Argentina tiene menos juicios laborales que el promedio de Europa, y siendo que en la Argentina hay muchos más motivos para hacer juicios porque alrededor de la mitad de los trabajadores que prestan servicio en relación de dependencia lo hacen en negro", explicó Catani al principio de la entrevista. "No hay ningún estudio serio, ni nada, que haga pensar que en la Argentina hay más proporción de juicios laborales que los que hay en países comparables o, incluso, de países del primer mundo", agregó.

Siguiendo en esa sintonía, el letrado indicó que un factor determinante que demuestra los pocos juicios laborales que hay en la Argentina es que "la informalidad y el desempleo son grandes disciplinadores sociales. Las y los trabajadores sometidos a ese tipo de situación lo piensan mil veces antes de ir a un juicio contra su patrón por miedo a perder el empleo, a entrar en una lista negra y que no lo tomen después". "Hay ciertos temores que dificultan el acceso a la Justicia de los trabajadores en esa situación", señaló.

Para Catani "no hay evidencia" que establezca que los juicios laborales "funden" a las PYMES

"No hay ninguna evidencia que permita correlacionar la cuestión de los juicios y el quebranto de las empresas. Además, sería sencillo hacerlo, porque, si realmente existiesen estas cosas, uno podría estudiar en los juzgados civiles y comerciales cómo evolucionan las quiebras y el porcentaje de influencia que tienen los juicios laborales ahí. Cuando se hagan esos estudios, si a alguien le interesa hacerlos, van a ver que es muy mínima esa influencia", explicó el letrado. "No hay ningún estudio serio que diga que un juicio laboral le cae a una PYME y la funde", agregó Catani.

"Los trabajadores que están en negro, las trabajadoras de casas particulares o los trabajadores que están en la base de la pirámide ocupacional no solo no ganan los juicios, sino que con frecuencia los pierden. Esto se debe a que hay muchas dificultades probatorias. El trabajador en negro tiene que juntar una cantidad de elementos para poder demostrar que es trabajador para poder llegar a plantear algunas de esas cosas", indicó el juez. "Y en el caso de las empleadas de casas particulares, que es un colectivo de trabajadoras muy subalternizado, atravesado por un montón de condiciones de vulnerabilidad, en líneas generales están en negro y tienen la dificultad esta que mencionamos, pero además todos los testigos que podrían conseguir son todos amigos de los patrones o parientes de los patrones, con lo cual más frecuentemente pierden los juicios que las veces que los ganan", agregó, y afirmó que eso último está probado en estudios verificables.

Respecto al cierre de las empresas, Catani apuntó los cañones al panorama económico nacional. "En líneas generales, es más evidente atribuir el cierre de una empresa a la situación económica", sostuvo. "Es la política económica la que hace desarrollar al sistema productivo, por eso genera empleo. Y es la política económica la que manda a la quiebra a las empresas y por eso destruye empleo. ¿Cómo puede ser que con la misma legislación laboral la Argentina ha tenido períodos expansivos y recesivos en materia económica y ha tenido períodos expansivos y recesivos en materia de empleo?", afirmó Catani.

La duración de los juicios laborales, un dato preocupante

El letrado explicó también que otra variable que hace dudar a los trabajadores de iniciar un juicio laboral es el de la duración que tienen. "Un juicio laboral puede durar tres años", explicó, a lo que agregó que desde la Cámara de Apelaciones les "preocupa la duración de los juicios laborales porque son de carácter alimentario".

Desmintió que la justicia laboral está diagramada para ayudar al trabajador. "La cancha inclinada de la justicia laboral es un mito", sostuvo, a lo que enfatizó que esa idea se trata de un mito para discutir el sentido de la justicia laboral. "Algunos sueñan con que la Justicia del trabajo deje de existir", concluyó en ese sentido.