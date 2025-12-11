Nuevas entradas para la Rosalía en Argentina 2026: precios y fechas de cuándo toca en el Movistar Arena

Rosalía tocará en Argentina en 2026.

Tras agotar tres fechas en el Movistar Arena, Rosalía anunció un nuevo show para agosto de 2026. Cuándo toca, cuándo salen las nuevas entradas y todo lo que tenés que saber para no perderte la oportunidad de ver a la estrella española en vivo.

Nuevas entradas para la Rosalía en Argentina 2026: cuándo toca en el Movistar Arena

La estrella española causó furor en el público argentino y las entradas para los shows del 1 y 2 de agosto se agotaron por completo en solo minutos. Por eso, anunció una tercera fecha para el 4 que también se agotó rápidamente y volvió a anunciar otro concierto el 6 de agosto de 2026. Las entradas ya están a la venta y todavía hay disponibles.

Tras la gira promocional de su nuevo disco Lux por Buenos Aires, en la que se apropió de la ciudad, la cantante logró cautivar todavía más al público argentino. Los nuevas fechas llegan a responder el fervor de los fans y darle una oportunidad a quienes no lograron conseguir su ticket de vivir la experiencia Lux en vivo.

Con el nuevo disco, la cantante abre una etapa creativa que redefine su obra: una propuesta monumental que fusiona orquesta, experimentación vocal, tradición, electrónica, poesía y un imaginario multisensorial construido con precisión quirúrgica. La producción llega como un manifiesto estético que marcó el debut comercial más poderoso de su carrera y rompió récords globales desde el primer día.

En vivo, se espera que el universo que creó Rosalía cobre otra dimensión. Los arreglos creados junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, las colaboraciones de referentes internacionales y la narrativa visual del show convertirán cada función en una experiencia total: una obra gran escala, pero profundamente emocional.

Cómo comprar las entradas para Rosalía en Argentina 2026: cuánto salen

Rosalía logró agotar tres fechas en solo minutos este jueves y anunció un nuevo show para el 6 de agosto de 2026 en el Movistar Arena. Las entradas ya están a la venta en la página oficial del Movistar Arena para todos los métodos de pago. Los clientes del banco Santander pueden financiarlas en 6 cuotas sin interés.

Los precios de las entradas varían de acuerdo a la ubicación: