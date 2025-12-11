Line up de Rock en Baradero 2026: bandas confirmadas, precios de entradas y fecha del festival

Rock en Baradero anunció su tan esperada grilla 2026 y contará con artistas legendarios de la música Argentina. Con bandas como La Vela Puerca, Rata Blanca y hasta Babasónicos, el line up promete un festival imperdible. Cuándo es y cómo comprar las entradas.
Line up de Rock en Baradero 2026: cuáles son las bandas confirmadas
El festival se realizará el 3 y 4 de abril de 2026 al Anfiteatro Municipal de Baradero con una grilla histórica, llena de leyendas y talentos emergentes. Como cada año, el festival contará con decenas de bandas, varios escenarios, propuestas culturales y gastronómicas para disfrutar del fin de semana a pura música.
Entre los artistas más destacados hay bandas que ya son emblemas del rock nacional: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, Catupecu Machu, Kapanga, Guasones, Turf, Los Pericos, La Vela Puerca.
Además, se suman al line up El Mató a un Policía Motorizado, Peces Raros, El Kuelgue, La Delio Valdez, Marilina Bertoldi, El Plan de la Mariposa, Eruca Sativa y El Zar que desplegarán sus consagradas creaciones y aportarán un ritmo distinto a los clásicos.
Para completar la gran programación tocarán Gauchito Club, Florian, Los Espíritus, Los Perez Garcia, Los Tabaleros, Camionero, Autos Robados, Kill Flora, Terapia, Seda Carmin, Boyler y Juan Baro.
Se trata de una cita imperdible para los fanáticos del rock. En la edición 2025, Rock en Baradero reunió a 25 mil personas que agotaron las entradas. El festival reúne a generaciones de públicos y de artistas, con la posibilidad de que nuevos talentos muestre su música y que también se puedan disfrutar de grandes clásicos. La excusa es sencilla: disfrutar del rock nacional y hacer buenos pogos.
Rock en Baradero 2026: dónde comprar las entradas y cuánto salen
Las entradas para Rock en Baradero ya están a la venta en la página oficial de LivePass. Los precios varían de acuerdo al cargo del servicio, pero por los dos días las entradas van desde los $200.000. Los clientes del Banco Provincia pueden financiarlas en 4 cuotas sin interés.