Line up de Rock en Baradero 2026: bandas confirmadas, precios de entradas y fecha del festival

Rock en Baradero anunció su tan esperada grilla 2026 y contará con artistas legendarios de la música Argentina. Con bandas como La Vela Puerca, Rata Blanca y hasta Babasónicos, el line up promete un festival imperdible. Cuándo es y cómo comprar las entradas.

Line up de Rock en Baradero 2026: cuáles son las bandas confirmadas

El festival se realizará el 3 y 4 de abril de 2026 al Anfiteatro Municipal de Baradero con una grilla histórica, llena de leyendas y talentos emergentes. Como cada año, el festival contará con decenas de bandas, varios escenarios, propuestas culturales y gastronómicas para disfrutar del fin de semana a pura música.

Entre los artistas más destacados hay bandas que ya son emblemas del rock nacional: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, Catupecu Machu, Kapanga, Guasones, Turf, Los Pericos, La Vela Puerca.

Rock en Baradero confirmó su grilla de bandas para el 2026

Además, se suman al line up El Mató a un Policía Motorizado, Peces Raros, El Kuelgue, La Delio Valdez, Marilina Bertoldi, El Plan de la Mariposa, Eruca Sativa y El Zar que desplegarán sus consagradas creaciones y aportarán un ritmo distinto a los clásicos.

Para completar la gran programación tocarán Gauchito Club, Florian, Los Espíritus, Los Perez Garcia, Los Tabaleros, Camionero, Autos Robados, Kill Flora, Terapia, Seda Carmin, Boyler y Juan Baro.

Se trata de una cita imperdible para los fanáticos del rock. En la edición 2025, Rock en Baradero reunió a 25 mil personas que agotaron las entradas. El festival reúne a generaciones de públicos y de artistas, con la posibilidad de que nuevos talentos muestre su música y que también se puedan disfrutar de grandes clásicos. La excusa es sencilla: disfrutar del rock nacional y hacer buenos pogos.

Rock en Baradero 2026: dónde comprar las entradas y cuánto salen

Las entradas para Rock en Baradero ya están a la venta en la página oficial de LivePass. Los precios varían de acuerdo al cargo del servicio, pero por los dos días las entradas van desde los $200.000. Los clientes del Banco Provincia pueden financiarlas en 4 cuotas sin interés.